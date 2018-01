Fiori di Bach adatti per bambini e donne in gravidanza

I fiori di Bach sono efficaci ad ogni età, a partire dai neonati, ma come può una mamma scegliere i fiori più adatti per il proprio bambino? Semplicemente in virtù del forte legame energetico (molto forte nel primo anno di vita) che continua ad unirli anche dopo la nascita e che permette alla madre di decifrare gli stati d’animo del suo bambino.

Se il neonato è ancora nella fase di allattamento sarà la madre ad assumere i fiori; se invece si vogliono somministrare direttamente al bambino basterà aggiungere due gocce nel latte. Naturalmente per la preparazione del rimedio è opportuno sostituire l’alcool con dell’aceto di mele e non usare più di 3 fiori insieme.

I fiori più adatti ai neonati

Ecco alcuni consigli per scegliere il fiore più adatto alle esigenze del neonato:





Chicory se il bambino è inquieto e riesce a stare calmo solo se è allattato.

se il bambino è inquieto e riesce a stare calmo solo se è allattato. Clematis se dorme troppo.

se dorme troppo. Impatiens se piange e urla in continuazione.

se piange e urla in continuazione. Olive per aiutare i bambini nati prematuri.

per aiutare i bambini nati prematuri. Rescue Remedy per tutte le situazioni di emergenza.

I fiori di Bach per i bambini

I fiori di Bach, come abbiamo detto, possono essere assunti ad ogni età e l’uso da parte dei bambini permette loro di essere più sereni nell’affrontare le esperienze della vita e la crescita psicofisica.

I bambini inoltre, a differenza degli adulti, sono molto più bravi ad ascoltare i propri stati d’animo e, di conseguenza, a trovare il fiore più adatto. Inoltre dimostrano una capacità di reazione superiore rispetto agli adulti perché non oppongono resistenze mentali e scetticismo; proprio per questi motivi la cura è sempre rapida ed efficace.

Come per i neonati è consigliato non usare più di 3 fiori insieme.

Ecco alcuni rimedi per i bambini:

Aspen , se hanno difficoltà ad addormentarsi se non ha la luce accesa.

, se hanno difficoltà ad addormentarsi se non ha la luce accesa. Beech per i più litigiosi.

per i più litigiosi. Chicory se sono iperpossessivi nei confronti dei genitori.

se sono iperpossessivi nei confronti dei genitori. Cherry Plum per chi ha problemi di enuresi notturna

per chi ha problemi di enuresi notturna Hornbeam contro la pigrizia.

contro la pigrizia. Rescue Remedy per tutte le situazioni di emergenza.

per tutte le situazioni di emergenza. Rock Rose per chi ha paura degli incubi notturni.

Fiori di Bach in gravidanza

Prima ancora che per neonati e bambini, i fiori di Bach sono un buon rimedio per le donne durante la gravidanza e per affrontare il parto, due momenti particolari e delicati:

Durante la gravidanza i fiori aiutano sia la madre che il figlio a trovare il giusto equilibrio interiore e creano armonia tra i due. Per affrontare nel modo migliore il parto è invece consigliato assumere il Rescue Remedy, per facilitare sia il travaglio che i momenti successivi al parto stesso.

I fiori consigliati: