5 usi delle foglie di curry per curare pelle e capelli

Le foglie di curry sono tradizionalmente usate in cucina, il loro sapore speziato riesce a rendere i piatti vivaci e gustosi. Le loro proprietà curative le rendono ideali anche per la preparazione di trattamenti di bellezza in grado di risolvere diverse condizioni di pelle e capelli. Le foglie di curry sono una ricca fonte di ferro, fosforo, vitamine e calcio.

Contengono, inoltre, carotene, antiossidanti e amminoacidi. Esistono molti modi per includere questo fantastico ingrediente nella nostra beauty routine e ricavarne tutti i benefici. Vediamo i principali usi delle fogli di curry per i trattamenti di bellezza.

Attenzione: le foglie di curry non vanno confuse col classico “curry”, che invece è una miscela tritata di spezie!

Aumentare la crescita dei capelli

La perdita dei capelli è un problema comune che attanaglia moltissime persone e le foglie di curry giocano un ruolo fondamentale nel far fronte a questo disturbo. Gli amminoacidi presenti al loro interno prevengono la caduta del capello e rinforzano i follicoli piliferi.

Per preparare un trattamento efficace, avrete bisogno di una manciata di foglie di curry, un bicchiere di semi di fieno greco mantenuti in ammollo un’intera notte e dell’uva spina. Versate tutti gli ingredienti in un mixer e frullate fino ad ottenere una pasta omogenea.

Applicatela sul cuoio capelluto e lasciatela in posa per circa un’ora. Trascorso il tempo necessario, lavate via con uno shampoo delicato. Potete ripetere il trattamento una volta alla settimana.

Eliminare la forfora

Le foglie di curry contengono un gran numero di antiossidanti in grado di neutralizzare i radicali liberi e aiuta a rimuovere le impurità dal cuoio capelluto. Esse, inoltre, sono un ottimo agente idratante.

Preparate una pasta con foglie di curry, acqua e yogurt bianco. Stendete il composto su cuoio capelluto e lunghezze e lasciate agire per un’ora. A questo punto, risciacquate e lavate la chioma con il vostro shampoo abituale.

Combattere l’acne

Le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie delle foglie di curry le rendono efficaci nel trattamento dell’acne. Procuratevi delle foglie di curry e un po’ di curcuma, mixate il tutto con dell’acqua per ricavare una pasta compatta. Massaggiate la maschera appena preparata sull’area interessata e tenetela in posa fino a che non sarà completamente asciutta.

Lavate poi via con acqua fredda e asciugate bene il viso. Le foglie di curry aiutano a ridurre il gonfiore dei brufoli e il rossore, mentre la curcuma distrugge i batteri responsabili del problema. Ripetete l’operazione tre volte a settimana per ottenere migliori risultati.

Idratare i capelli secchi

Una chioma secca o danneggiata necessita del giusto apporto di sostanze nutritive. È possibile rimediare a questa mancanza con l’aiuto dell’olio di foglie di curry preparato grazie ad una ricetta molto semplice. Immergete le foglie di curry dentro a dell’olio di cocco caldo e lasciatele in infusione tutta la notte.

La mattina seguente, trasferite tutta la soluzione (foglie comprese) in una boccetta. A questo punto, l’olio è pronto da utilizzare. Usatelo per massaggiare la vostra chioma per 15-20 minuti, poi avvolgetela in un asciugamano e attendete che le sostanze nutritive penetrino all’interno dei follicoli piliferi: ci vorranno circa 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, sciacquate e lavate i capelli con uno shampoo delicato. Questo è uno dei rimedi più facili ed efficaci per trattare i capelli secchi, provatelo due volte a settimana per avere dei riscontri notevoli.

Anti-età

Grazie alle sue proprietà antiossidanti, le foglie di curry combattono i segni causati dall’avanzare del tempo. Per un trattamento efficace, preparate un composto utilizzando foglie di curry, argilla di Fullers, polvere di legno di sandalo e acqua. Assicuratevi che la pasta sia ben densa e poi spalmatela su viso e collo.

Lasciate in posa per circa 15 minuti e lavate via con acqua fresca. È possibile ripetere il trattamento fino a due volte la settimana per un viso luminoso, tonico e ringiovanito.

Con queste semplici ricette potrete replicare, in casa vostra, i trattamenti di un vero e proprio centro benessere, scoprendo quanto è facile prendersi cura di se stessi in pochi passi.