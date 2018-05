Foot Fix: il tutore per l’alluce valgo

7 visite

Sono tante le persone che hanno il problema dell’alluce valgo, ossia quella deformazione ossea del primo dito del piede, che appare deviato lateralmente verso le altre dita accavallandole.

Oltre all’aspetto non molto gradevole, l’alluce valgo purtroppo è un disturbo alquanto doloroso e fastidioso da sopportare. Un rimedio efficace sembra essere il Foot Fix, una sorta di tutore in silicone, in grado di alleviare il dolore e a lungo andare di risolvere definitivamente il problema dell’alluce valgo.

Il Foot Fix ha avuto un enorme successo, si è rivelato infatti un ottimo ed efficace prodotto, molto apprezzato da chi soffre di alluce valgo. Prima di ricorrere all’intervento chirurgico per eliminare l’alluce valgo, può valere la pena, quindi, provare questo dispositivo medico, che a quanto pare a molte persone ha risolto il problema evitando di ricorrere alla chirurgia.





Il suo utilizzo infatti, permette di correggere la deformazione dell’alluce in soli 3 mesi. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Cos’è l’alluce valgo?

L’alluce valgo è una patologia molto comune, diffusa soprattutto tra le donne, che consiste in una deformità del piede, più precisamente del primo dito del piede che si presenta deviato lateralmente verso le altre dita.

Purtroppo se non viene curato nel modo adeguato il disturbo può coinvolgere anche il resto del corpo e portare ulteriori problemi. Dunque anche se è difficile prevenire la comparsa dell’alluce valgo, è molto importante curarlo quanto prima.

Ma quali sono le cause dell’alluce valgo? Le cause possono essere varie, in alcuni casi possono essere dovute al movimento e alla struttura del piede, ad esempio una delle cause può essere il piede piatto; oppure può essere legato a processi fisici, come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica o la Sindrome di Down; altre cause possono essere incidenti, traumi al piede accidentali

L’alluce valgo può provocare diversi sintomi. Comunemente in seguito a questa deformazione ossea si presenta un dolore intenso, gonfiore e rossore, un aumento della sensibilità dell’alluce.

Foot Fix è una possibile soluzione dell’alluce valgo, che agisce modificando quella che è la malformazione del dito, opponendosi alla spinta che l’alluce fa verso il secondo dito del piede.

Foot Fix è realizzato con materiale siliconato ipoallergenico, e non presenta sostanze nocive. Indossarlo è molto semplice, basta posizionarlo sotto l’alluce e spingerlo verso il dito in modo da farlo aderire completamente.

La sua applicazione allevia quasi nell’immediato il dolore, e se si utilizza costantemente e in modo corretto per 3 mesi, i risultati sono incredibili, e si può anche porre rimedio definitivamente, evitando la chirurgia.

Foot Fix può essere indossato anche con scarpe da ginnastica, scarpe da passeggio, ma anche con scarpe aperte e sandali, quindi può essere utilizzato quotidianamente senza intaccare le nostre abitudini.

Foot fix è un dispositivo medico, pensato per correggere e in alcuni casi anche di eliminare completamente uno dei disturbi al piede più comuni e fastidiosi.

È un tutore a quanto sembra, molto efficace, che agisce in modo funzionale sulla deformazione delle dita del piede. Ma vediamo nello specifico come agisce e quali sono le sue proprietà:

elimina l’infiammazione in breve tempo

elimina istantaneamente il dolore

distanzia l’alluce dalle altre dita

corregge la postura sbagliata del piede

Giustamente c’è chi si chiede se acquistare questo tutore sia davvero la scelta più indicata e una buona alternativa all’intervento chirurgico. La chirurgia si sa fa paura a tutti e tutti la vorrebbero evitare, quindi la possibilità di risolvere il problema semplicemente applicando un tutore sembra ideale ma può far venire anche qualche dubbio.

Ebbene dalle opinioni e dai risultati ottenuti da chi l’ha utilizzato, Foot Fix pare sia davvero un’ottimo prodotto in grado di alleviare il dolore e a volte a seconda dei casi anche di risolvere definitivamente il problema dell’alluce valgo.

Ovviamente nel caso in cui l’utilizzo del tutore dopo 3 mesi non porta a una soluzione definitiva non rimane altro che ricorrere all’intervento chirurgico, ma senz’altro viste le opinioni e la qualità di Foot Fix, vale la pena provarlo prima di optare per la chirurgia.

In ogni caso se dopo aver utilizzato Foot Fix per tre mesi e aver notato un miglioramento, si teme in un eventuale ricomparsa dell’alluce valgo, si può continuare tranquillamente ad applicare il tutore durante la giornata, in particolare quando camminiamo molto o facciamo attività fisica, in modo da evitare che il problema e il dolore si ripresentino.

Foot Fix è un prodotto che sta avendo molto successo, ma non lo troviamo nelle farmacie o in negozi specifici. Il prodotto infatti in Italia è possibile acquistarlo solo online, esclusivamente sul sito ufficiale del produttore. Il prezzo varia a seconda del numero di confezioni che si vogliono acquistare:

1 confezione: 35 euro

2 confezioni: 45 euro

3 confezioni: 55 euro

4 confezioni: 65 euro

5 confezioni: 75 euro

Il prezzo vista la qualità del prodotto e la sua efficacia, risulta essere conveniente. Inoltre in una confezione troviamo due tutori in silicone, uno per il piede destro e uno per il sinistro. Il materiale con cui è realizzato Foot Fix, permette inoltre di lavarlo semplicemente sotto il getto dell’acqua e asciugarlo con la carta assorbente, in modo da poterlo riutilizzare in maniera igienica.