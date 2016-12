84 visite

Guru del Web e appassionati di navigazioni si saranno certamente imbattuti nel termine “Foraging” che sta impazzando nel mondo e sta coinvolgendo tutti indipendentemente da sesso ed età. Ma cos’è il Foraging? Cercheremo di spiegarvelo con parole semplici e soprattutto avvalendoci di esempi ed esperienze per trattare questo nuovo stile di vita e alimentare destinato ad essere una nuova hope per il futuro…Un po’ Come il Barefooting.

Cos’è il Foraging

Con questo termine si indica una particolare attività di raccogliere cibo spontaneo vegetale esplorando territori incontaminati e di diversi ambienti naturali (come montagne, fiumi, colline, spiagge, boschi, foreste, etc). Tutto è partito dalla bellezza di quei luoghi, da un’analisi approfondita di cosa potevano contenere e trasmettere e cosa noi potevamo trarre da essi senza distruggerli o inquinarli.

Da qui nasce la nuova cultura dell’alimentazione con cibi spontanei selvatici che all’estero è già una moda diffusa nei migliori ristoranti e tra la popolazione. Nell’ultimo periodo sta prendendo piede anche nel nostro BelPaese grazie all’iniziativa di appassionate di Foraging che attraverso siti personali diffondono segreti, curiosità e propongono un nuovo modo di mangiare sano e selvatico.

Il Foraging può essere racchiuso in 3 termini: Esplorazione, Raccolta e Cucina.

Come diventare un esperto di Foraging?

Vi starete chiedendo come si diventa esperti di cucina selvatica. La risposta è semplice, con la passione e seguendo il proprio naturale istinto di stile di vita. Se amate passeggiare nella natura e tra territori incontaminati siete già un passo avanti. Potete diventare esperti di Foraging se:

amate la natura e i paesaggi selvatici

e i paesaggi selvatici avete passione per la cucina

desiderate risparmiare

adorate nuove sfide

amate l’alimurgia ( scienza che riconosce l’utilità di cibarsi di piante selvatiche per scopi salutistici o in tempi di carestia) e l‘etno-botanica