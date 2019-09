Foreo Luna 3: cos’è e a cosa serve?

L’ultimo ritrovato innovativo di Foreo – il Luna 3 – promette scintille e magie per la nostra pelle. La skincare, quotidiana e non, è qualcosa di fondamentale per garantire al nostro viso, alla salute nostra pelle e alla qualità del nostro incarnato un effetto benefico costante.

Affidarsi ai professionisti sembra a molte di noi la scelta più saggia e adeguata, ma esistono anche dei prodotti che possono lasciarci ottenere gli stessi risultati, comodamente a casa e con un’azione giornaliera e rilassante. E’ questo ciò a cui mira il FOREO LUNA 3.

Cos’è il FOREO LUNA 3?

Come i suoi precedessori, il Luna 3 è un prezioso strumento per la pulizia del viso smart che, grazie al suo meccanismo interno, permette di esfoliare profondamente il viso per eliminare ogni impurità e tutti i germi che sono i principali agenti di irritazioni cutanee, punti neri, acne e simili. E lo fa in pochissimo tempo.

Ma non solo. Il Luna 3 promette anche un bellissimo massaggio facciale rassodante e rilassante che viene praticato durante la detersione facciale quotidiana. Insomma, la pelle otterrebbe un aspetto luminoso, sano e super pulito, ma anche giovane e levigato.

Una tecnologia smart e veloce

Tutto questo è possibile grazie all’innovativa tecnologia T‑Sonic™ e al silicone morbido di cui è rivestito il FOREO LUNA 3, che permette a questo strumento di raggiungere 8000 pulsazioni al minuto, con 16 diverse intensità (o livelli di potenza e con punti di contatto più morbidi del 30%. Il tutto è regolabile dall’app FOREO, che si può scaricare sul cellulare, collegandolo con il Bluetooth al Luna 3.

Una sola ricarica permette oltre 650 utilizzi, è completamente impermeabile e molto più igienico di quanto lo sarebbe uno simile con le setole di nylon. Inoltre, non necessita di ricambi, in quanto una testina dura per tutta la durata di utilizzo del prodotto.

Come detergere il viso con LUNA 3

Per utilizzare il FOREO LUNA 3 basta seguire un procedimento molto semplice, una coccola quotidiana che possiamo mettere in pratica persino in palestra o a casa, quando dedichiamo qualche minuto alla pulizia e alla detersione.

Innanzitutto, al primo utilizzo, occorre collegare il FOREO LUNA 3 all’app FOREO scaricata sul cellulare, utilizzando il Bluetooth. Per incominciare il trattamento super veloce, bisogna inumidire il viso e applicare un detergente specifico per la nostra tipologia di pelle (qui puoi trovare anche qualche ricetta facile per realizzare un detergente viso fai da te). Per accendere il LUNA 3, basta premere il pulsante di accensione 2 volte. Per detergere il viso, si devono effettuare movimenti circolari, facendo scorrere il LUNA 3 sul viso, finché il timer integrato non spegnerà automaticamente il dispositivo, al termine del massaggio. Infine, occorre tamponare il viso e completare la skincare quotidiana applicando – ad esempio – una crema viso idratante o nutriente. Il LUNA 3 deve essere risciacquato dopo ogni utilizzo.

Come massaggiare il viso con LUNA 3

Come abbiamo già accennato, il FOREO LUNA 3 permette anche di realizzare un massaggio al viso rassodante, levigante e davvero rilassante. Ne possiamo trovare diverse tipologie: per il collo, per il contorno viso, per il contorno occhi e per il contorno labbra.

Anche in questo caso, il procedimento è molto semplice. Occorre scaricare l’app FOREO, accendere il dispositivo e collegarlo all’app tramite Bluetooth. Dopodiché, sull’app si possono trovare delle semplici istruzioni da seguire per scegliere il trattamento massaggiante che preferiamo.

E’ davvero efficace?

In definitiva, il FOREO LUNA 3 sembra mantenere le sue promesse molto bene. Una cosa alquanto significativa è che è possibile scegliere tra diversi LUNA 3 in base alla propria tipologia di pelle (normale, mista o sensibile) e istruzioni dettagliate su quali trattamenti utilizzare per risolvere i propri problemi di pelle in modo mirato.

Inoltre, la velocità del trattamento lo rende comodo e assolutamente non noioso, come magari potrebbe esserlo qualche altro dispositivo che impiega più tempo per effettuare la detersione.

Infine, la funzione massaggiante fa si che il LUNA 3 sia pari ad un trattamento SPA, una coccola quotidiana a cui diventerà difficile rinunciare e che ci aiuterà a ridurre i segni di affaticamento e invecchiamento e ci permetterà di ritagliarci un po’ di tempo per noi.