La forskolina, conosciuta anche come coleonolo è un composto naturale che deriva dalla radice di una pianta tropicale ( Coleus Forskohlii o Coleo indiano) impiegata come antiossidante e dimagrante. La forskolina è conosciuta in particolare per il suo utilizzo nella medicina ayurvedica, per il trattamento di disturbi cardiaci (angina) e disturbi respiratori (come l‘asma).

Recenti studi, invece, hanno dimostrato che forskolina è importante ed efficace per il trattamento lipidico dei grassi. Oggi il composto diventa un potente integratore che favorisce la massa magra e quindi in grado di far dimagrire. Scopriamo insieme le proprietà benefiche di forskolina, i sui usi e quali effetti collaterali può determinare.

Benefici di forskolina

Forskolina è un integratore naturale con diversi benefici per il benessere e la salute. Abbiamo già visto come in passato veniva impiegato per problemi di cuore, per asma e per la pressione alta. Recenti studi ne hanno evidenziato molteplici altri tra cui il potere dimagrante e antiossidante. Forskolina aiuta a perdere il chili di troppo senza fatica e inoltre:

aiuta ad accelerare il metabolismo

aiuta ad aumentare la massa magra

aiuta a bruciare i grassi in eccesso

aiuta a perdere peso in modo rapido

Se viene assunta per via orale, forskolina è impiegata anche per il trattamento di:

problemi cutanei

eczema

psoriasi

disturbi del sonno

problemi sessuali maschili

dolori mestruali nelle donne

infezioni del tratto urinario

infezioni della vescica

colon irritabile

depressione

rigidità del collo

ustioni

ferite e punture di insetti

malattie come la tigna e la sifilide

Non dimenticare di consultare sempre un medico prima di assumere forskolina e altri integratori della stessa categoria farmaceutica.

Chi non può assumere forskolina

Forskolina è un integratore molto diffuso e utilizzato dai personal trainer nelle palestre, grazie al potere dimagrante. Assumere fosrskolina significa aiutare la perdita di massa grassa in abbinamento ad esercizi fisici mirati e specifici per rimodellare e tonificare il corpo.

In ogni caso non tutti possono prendere forskolina. Per alcuni soggetti, che soffrono di determinate patologie, è sconsigliato assumere l’integratore dimagrante. Tra essi figurano: