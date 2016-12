212 visite

Il Chaga (dal nome scientifico Inonotus obliquus) è un potente fungo medicinale che viene raccolto a mano nelle foreste incontaminate della Lapponia. Esso cresce nel Nord Europa, lo troviamo principalmente in Russia Siberiana, Finlandia e in Corea. Fin dall’antichità il fungo è conosciuto per le sue proprietà terapeutiche e benefiche per la salute, tanto da essere denominato “dono di Dio”. Scopriamo insieme quali sono le proprietà del Chaga, quali i suoi effetti benefici sulla salute e il benessere e quali controindicazioni può apportare.

Proprietà e benefici del fungo Chaga

Il fungo Chaga è chiamato anche il fungo della Salute e usato da sempre sia nella medicina tradizionale che in quella cinese (dove veniva considerato un’erba medicinale superiore) proprio per le sue diverse proprietà benefiche. Si dice che alcune sostanze del fungo Chaga non siano contenute in nessun’altra pianta e in Russia è stato approvato dal Consiglio di Ricerca Medica e del Ministero della Salute. Cosa contiene il Chaga? Tra i suoi componenti principali troviamo:

fenoli

melanina

vitamina D

vitamine in genere

acido betulinico

ergosterolo

polisaccaridi

triterpenoidi

L’acido betulinico, in particolare, è considerato un combattente naturale contro il cancro preserva le cellule sane eliminando solo quelle cancerogene. Viene impiegato nei trattamenti di chemioterapia per ridurre gli effetti collaterali della terapia e per attivare e stimolare il sistema immunitario. Quali altri effetti benefici ha il fungo Chaga?.

Benefici del fungo Chaga

Tutte le componenti presenti nel fungo hanno un’efficacia notevole per alleviare vari sintomi e problematiche legate al nostro organismo. Il fungo Chaga è usato per questi benefici: