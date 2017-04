GAG Method contro le malattie croniche

23 visite

Il GAG Nethod è la più recente evoluzione dell’omeopatia che si basa su ibridi omeopatici per trattare le malattie croniche ereditarie, Questo metodo è stato messo a punto da un medico italiano, Giovanni Giannotti, e risulta efficace solo quando i disturbi sono legati al Dna.

Il Dna, che contiene il codice genetico familiare, determinerebbe le malattie di cui soffriamo. Per questo motivo, secondo il medico, per poter guarire dalle malattie croniche ereditarie occorre agire sulla propria costituzione. Tutto questo e altro è il GAG Method, scopriamolo insieme.

L’evoluzione dell’omeopatia unicista

La metodica omeopatica classica “unicista” creata dal medico Hahnemann prevede l’utilizzo di un medicinale unico (il simillinum), per trattare la persona e le sue patologie. L’obiettivo in questo caso non è trovare una cura per agire sui sintomi, ma che debba corrispondere alle caratteristiche dell’individuo.

L’omeopatia è una medicina naturale che, basandosi su rimedi minerali, vegetali e animali, non tratta le malattie come stati che riguardano solo gli organi interessati dai sintomi (medicina convenzionale), ma secondo la disciplina l’organismo è un tutt’uno e va governato in questo modo (principio vitale).

L’omeopatia unicista ha i suoi effetti benefici, ma non sulle malattie croniche geneticamente trasmesse. Questo perchè non possiede tutte le informazioni omeo-genetiche di guarigione. Un medico italiano ha sopperito a questa carenza introducendo il metodo GAG degli ibridi omeopatici costituzionali.

In cosa consiste il GAG Method?

Il GAG Method del Dottor Giovanni Giannotti, metodo chirurgo omeopata unicista, parte da un semplice postulato: se le malattie croniche derivano dal Dna, l’unico modo per curarle è attraverso rimedi famigliari in grado di agire sulle informazioni trasmesse geneticamente dal padre e dalla madre.

Questi sono gli ibridi omeopatici costituzionali, ovvero i rimedi famigliari in grado di agire sulle malattie ereditarie. Le tipologie cromosomiche ereditarie trasmesse sarebbero 4 e ad ogni anello corrisponde un solo rimedio costituzionale. Cosa significa? Che in ogni individuo possono esistere massimo 4 rimedi costituzionali.

Le malattie croniche ereditate dai genitori sono le responsabili della maggior parte delle malattie di cui soffre l’umanità che solo i farmaci omeopatici costituzionali sono in grado di curare.