Gel ai semi di lino fai da te per capelli nutriti e definiti

I tuoi capelli sono mossi ma non hanno forma?

Hai capelli ricci ma sono senza definizione? Vuoi dare alla tua chioma uno styling senza usare prodotti pieni di siliconi e petrolati sui capelli e allo stesso tempo vuoi nutrirli?

Questo è l’articolo giusto 🙂

Le proprietà dei semi di lino

Sapevate che i semi di lino sono utilizzati per le loro proprietà già dalla preistoria? Proprio così. Sono per noi un alleato preziosissimo: ricchi di acidi grassi essenziali, mucillagini, proteine, minerali, vitamine B1, B2, E e F.

I semi di lino aiutano a regolarizzare l’intestino, e mangiarne un cucchiaio la sera prima di dormire combatte la stitichezza. Sono ottimi per alleviare i disturbi del colon irritabile e sono un toccasana per il sistema immunitario.

La ricetta del gel ai semi di lino

Questo gel è un ottimo cosmetico naturale per chi ha i capelli spenti e poco nutriti. Infatti, se ci fate caso, moltissimi prodotti cosmetici per capelli portano sull’etichetta la dicitura ‘con semi di lino/ ai semi di lino’.

Sì, ma chissà in quale misera percentuale! E quindi, se possiamo farcene noi uno migliore e con meno schifezze, perché non farlo?

Ingredienti:Â

Semi di lino 3 cucchiai

Acqua, possibilmente demineralizzata o distillata 250 grammi o mlÂ

Procedimento:

In un pentolino versare l’acqua e i semi di lino Portare a bollore e far cuocere dai 2 ai 10 minuti in base alla durezza che desideriate abbia il gel. Più lo fate cuocere e più sarà denso, io mi regolo facendo una via di mezzo perché preferisco così. Con la cottura vedrete che man mano ai semi si creerà questo gel. A fuoco spento, filtrare il gel mettendo i semi in un colino, e aiutandosi con un cucchiaio. Fare eventualmente una seconda filtrazione con un colino in stoffa o, se non lo avete, con un vecchio collant ben lavato 🙂

Il gel è pronto e potete usarlo così dopo lo shampoo per definire le onde e i ricci proprio come un gel industriale o dare corpo e vitalità ai capelli.

Oppure potete usarlo per fare questa maschera con cui fare un impacco nutrientissimo pre-shampoo. Volete che vi scriva anche la ricetta della maschera impacco?

Come conservare il gel di semi di lino?

La ricetta così, solo con i semi di lino e l’acqua, si mantiene in frigo per 2-3 giorni, bisogna regolarsi con l’odore: se puzza, buttate via subito! Ovviamente non vi improvvisate mai se non siete esperte e non fate cose avventate senza consulto medico.

Possiamo conservarlo in due modi:

Congelandolo nelle vaschette dei cubetti del ghiaccio e, all’occorrenza, metterne a scongelare uno o due in frigo la sera prima dell’utilizzo.

Con il conservante, ad es. il Cosgard. Ne saranno sufficienti 20 gocce per ogni cento grammi di gel.

