Come preparare il gelato con il Bimby

Preparare il gelato con il bimby, che sia alla crema o alla frutta, è molto semplice e veloce. La bella notizia? Dopo i pasti o per fare merenda, potrai gustare il tuo gelato o semifreddo a casa tua ogni volta che ne avrai voglia!

Ricette gelati con il bimby

Bastano pochi passi ed il tuo gelato sarà pronto da gustare. Quindi vi proponiamo subito alcune ricette di gelati. Puoi scegliere le ricette più gustose (e anche più caloriche) ma se sei a dieta o stai seguendo un’alimentazione sana non devi di certo rinunciare al piacere del gelato perché i gelati alla frutta preparati con il bimby fanno propria al caso tuo! E se sei a dieta prova anche i centrifugati dimagranti preparati con il bimby.

Gelato al limone

Contiene poche calorie (circa 130) ed è semplicissimo da preparare con pochi ingredienti.

1 scorza di limone

mezzo litro di acqua

50 gr di zucchero

1 albume di uovo

succo di limone (1 misurino del bimbi)

Versa nel boccale del bimby lo zucchero con mezzo litro d’acqua e frulla per 8 minuti a velocità 1. Grattugia la scorza di limone, versala nel bimby e falla riposare per 10 minuti (a bimby spento). Filtra lo sciroppo, lascialo raffreddare e versalo nuovamente nel bimby. Aggiungi il succo di limone e l’albume d’uovo e frulla per 1 minuto (velocità 8). Versa in una vaschetta e metti in freezer (per circa 4-5 ore). Quando vorrai gustare il gelato fallo amalgamare nel bimby per 20 secondi (velocità 7) e spatola per 10 secondi (velocità 4).

Gelato alla fragola

Se stai cercando un processo di preparazione ancora più veloce questa è la ricetta bimby che fa per te. Fresco, genuino e ipocalorico, con il bimby è possibile ottenere un gelato light alla fragola dal gusto molto gradevole. E la preparazione è davvero velocissima.

200 gr di fragole

2 vasetti di yogurt

sciroppo d’agave, dolcificante naturale alternativo allo zucchero (quanto basta).

Versa nella bocca del bimby le fragole tritate (precedentemente congelate) e frullale per 10 secondi (velocità 8). Aggiungo lo yogurt ed lo sciroppo d’agave. Fai mantecare per 40 secondi a velocità 5 ed il gioco è fatto. Servi direttamente!

Gelato al melone

Anche questa è un’alternativa dietetica, veloce e gustosa.