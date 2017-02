Ginnastica per i glutei: come avere un sedere sodo?

Ecco il sogno di ogni donna, avere un culo sodo, a mandolino, alto e magro: come fare per ottenerlo? Come dimagrire sui glutei e che ginnastica scegliere?

Oltre ad una sana ed equilibrata dieta alimentare, che deve sempre essere alla base di un corpo bello e appunto sano, i glutei richiedono un’attenzione particolare ed esercizi mirati per rimodellarsi e rassodare: insomma avere un sedere sodo!

Come rassodare i glutei?

Se non possiamo abitualmente svolgere sport come lo sci, il nuoto, il trekking, che sono proprio atti a tonificare, come punto di partenza possiamo cominciare modificando semplici comportamenti di vita quotidiana per esercitare i nostri muscoli anche nelle nostre piccole azioni e poter avere un sedere perfetto!

Parcheggiate un po’ più lontani dal luogo che dovete raggiungere e andate a piedi, fate le scale e abbandonate gli ascensori, cercate di camminare almeno 30 minuti al giorno, … sono piccoli stratagemmi per glutei sodi che, di per sé inutili, vi aiutano invece a migliorare e potenziare gli altri esercizi mirati che andrete a fare (ricordate di contrarre il più possibile i glutei durante queste attività).

Come avere un ” culo a mandolino” ?

Per dimagrire sui glutei infatti, è necessario eseguire particolari attività che vanno ad agire proprio su queste zone: attività cardio-fitness (aerobiche) come la corsa, la camminata veloce/sostenuta, lo step, la bicicletta /cyclette/ spinning, etc., per 20-40 minuti 3 volte alla settimana. Sono esercizi che stimolano tutti i muscoli del gluteo e ne favoriscono quindi la perdita di peso.

Oltre a dimagrire i glutei però, è necessario svolgere anche altri esercizi al contempo, al fine di rassodarli e non solo perdere massa grassa: squat, affondi e slanci posteriori. Sarebbe ideale seguire un vero e proprio programma specifico per tale obiettivo: una serie di squat, poi affondi e sollevamenti della gamba a carponi, con pesi alle caviglie, diversamente stabiliti per intensità, numero di ripetizioni e pesi da sollevare.

Ogni sessione poi, dovrebbe incentrarsi su specifiche fasce muscolari e stimolare ogni volta in modo nuovo i glutei: alternare quindi affondi classici con quelli laterali e semilaterali e periodi di tensione del muscolo con momenti di molleggi e stretching.

Esercizi per i glutei

10 minuti di corsa lenta o camminata veloce o step e poi, 15-20 minuti di 2 serie di 15 affondi + 3 serie di 15 squat + 3 serie da 20 slanci posteriori e 3 da 20 slanci laterali (in piedi) + 3 serie da 20 slanci posteriori e 3 da 20 slanci laterali (a carponi).

Praticando anche stretching e yoga, potete sviluppare con la ginnastica anche l’elasticità e il corretto sviluppo del gluteo che spesso, diviene adiposo e “basso” perché si atrofizza per disuso quindi… alleniamoli!!!

Per chi non ha voglia o tempo per esercitarsi e rimodellare naturalmente i glutei, esistono altri metodi per dimagrire e rassodarli:

Elettrostimolazione: è un impulso elettronico mirato, ritmico e rilassante, al quale i muscoli rispondono e “lavorano”

Intervento chirurgico: è il metodo veloce e facile, ma costoso, per rimodellare i glutei, o addirittura cambiarne volume o forma.