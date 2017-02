14.696 visite

Della curcuma si conoscono soprattutto i suoi usi culinari, essendo una delle spezie alla base del curry e conosciuta anche come lo zafferano d’India per il suo colore giallo-ocra anche se per l’aroma pungente ricorda più lo zenzero. In realtà oltre che in cucina la curcuma, come gli indiani insegnano, può essere utilizzata anche come colorante e come “polvere magica” per sfruttarne le proprietà benefiche per l’organismo.

Benefici della curcuma

La pianta della curcuma ha lunghe foglie ovali e fiori a spiga ma sono i rizomi tuberosi che prima si fanno bollire e poi essiccare per ricavare la polvere che si conosce come curcuma, che svolge un’azione antifiammatoria e antiossidante, utili in presenza di diverse patologie.

Tra le proprietà farmacologiche più conosciute – e dimostrate – della curcuma si trovano quelle coleretiche-colagoghe che favoriscono la produzione della bile e il suo deflusso naturale verso l’intestino, migliorando in questo modo la salute del fegato, il funzionamento di stomaco ed intestino e favorendo l’eliminazione degli eccessi di colesterolo. I benefici a livello intestinale si manifestano anche in caso di cattiva digestione, meteorismo o flautolenze.

La curcuma è anche un potente antifiammatorio soprattutto in caso di dolori articolari, antivirale in caso di influenza stagionale ma la medicina moderna ne ha evidenziato anche le proprietà antiossidanti antitumorali, confermando teorie della medicina tradizionale indiana e asiatica in generale.