Gramigna: benefici e controindicazioni

90 visite

La gramigna o grano selvatico (nome scientifico Agropyrum repens) è una pianta appartenente alla famiglia delle Graminacee ed è conosciuta per le sue proprietà benefiche per reni, cistite e cellulite. La pianta è nota per essere una delle più infestanti al mondo e capace di mettere radici in qualsiasi terreno (dai quali assorbe ossigeno e sostanze nutritive).

In molti conoscono la gramigna come dente canino, proprio perchè masticata dai cani per agevolare la digestione. In questo articolo ci occuperemo degli effetti medicali e naturali della gramigna, usata a scopo curativo e non solo. Quali sono le proprietà della gramigna? I suoi benefici? Quali usi? Ci sono controindicazioni? Scopriamolo insieme.

Descrizione della gramigna

La gramigna presenta dei rizomi alla radice dai quali si allargano fusti eretti di circa 80 cm. Le foglie sono strettissime e ricoperte di peletti in superficie, mentre i fiori sono di colore verde e compaiono in estate. Il frutto della gramigna o grano selvatico è una cariosside.

La gramigna è una pianta selvatica infestante che ha bisogno di terreni argillosi e umidi (da cui tra le sostanze nutritive per crescere e svilupparsi). La pianta si trova lungo terreni incolti e ai margini dei fossi proprio per il suo habitat selvatico.

Proprietà della gramigna

La gramigna, conosciuta per i suoi scopi curativi, è una pianta che cresce naturalmente nei prati e sottoboschi ed è presente soprattutto in Asia, Africa ed Europa. Cosa usiamo della gramigna per poter permettere di agire sul nostro organismo in modo benefico? Della gramigna vengono utilizzati i rizomi della radice e al loro interno troviamo le varie sostanze che posseggono proprietà antisettiche, diuretiche e depurative della pianta: