Oggi la fantasia e la tecnologia ci consentono di riciclare, riutilizzare e trasformare materiali comuni in tanti altri oggetti utili. Per esempio, con i fondi del caffè è possibile costruire delle tazzine o da vecchi cd è possibile creare nuovi oggetti destinati ad un nuovo “uso” alternativo.

Riciclo e Riutilizzo

Anche le forme più strane o le situazioni più impensabili possono suggerire un “riutilizzo”. Un esempio. Avresti mai pensato di poter riutilizzare le foglie cadute in inverno per creare oggetti per i più piccoli o decorazioni per la casa? Oppure i mille usi del bicarbonato e del sale? O ancora come creare un sapone naturale per casa con la cenere del camino?

Come riutilizzare?

L’e-book “Guida al riutilizzo” è una compendio completo su tutti gli usi diversi e che non ti aspetti che può avere un semplice oggetto nato per una specifica funzione. L’e-book è una guida in grado di portarti per mano verso un nuovo modo di risparmiare e un percorso di fantasia in base alla regola delle 3 R: riciclo, riuso e riutilizzo.

La Guida al riutilizzo è anche un modo per crearsi degli hobby, per scoprire nuove attitudini o rispolverarne di vecchie, per creare nuovi metodi di pulizia e passatempo, per aiutare i piccoli a sviluppare la fantasia e tanto altro ancora. Il riutilizzo abbraccia diverse categorie:

alimenti

materiali

oggetti

indumenti

regali

etc

Inoltre scoprirai tantissimi segreti e trucchi impensabili e che miglioreranno la tua quotidianità. Se sei di quelle persone che non butterebbe mai via nulla, ecco tante idee per farti risparmiare denaro e risorse, una guida pratica al “riuso e riutilizzo” , ovvero usare nuovamente un oggetto o un materiale, per scopi simili o alternativi!