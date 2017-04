Hair jazz per la crescita dei capelli

134 visite

Hair jazz è una linea di prodotti formulata per stimolare naturalmente la crescita dei capelli. Il problema della caduta, della calvizia e dei capelli poco folti è molto diffuso sia tra i giovani che gli adulti indipendentemente dal sesso (anche se sono più gli uomini a soffrirne). Leggi differenza calvizia femminile e maschile.

Esistono diverse tecniche e metodi per risolvere il problema della non crescita dei capelli (Istituto Helvetico Sanders per quanto riguarda il trapianto), ma in tanti preferiscono ricorrere a rimedi naturali per stimolare l’attività nel modo più naturale possibile. In questo scenario si colloca la linea Hair Jazz con una vasta gamma di prodotti utili alla stimolazione della crescita (shampoo, lozione e maschere). Scopriamo insieme di cosa si tratta e se funziona davvero in base alle opinioni di chi li ha testati.

Prodotti Hair Jazz

Hair Jazz per stimolare naturalmente la crescita dei capelli comprende una vasta gamma di prodotti, che vanno dal lavaggio della chioma fino a maschere finali per nutrire il cuoio capelluto. I prodotti vanno usati tutti seguendo i vari step per l’igiene della chioma. Ecco i prodotti della linea Hair Jazz:

shampoo – flacone 250 ml

– flacone 250 ml lozione – flacone 200 ml

– flacone 200 ml maschera – flacone 500 ml

– flacone 500 ml fluido – flacone 50 ml

Cosa contengono i prodotti Hair Jazz

I prodotti sono testati dermatologicamente e la formula studiata appositamente per la stimolazione del bulbo pilifero e la successiva crescita dei capelli. I prodotti non contengono laurilsolfato di sodio, parabeni e silicone. Gli ingredienti presenti nel set Hair Jazz contengono:

proteine della soia

Vitamina B6

cheratina

chitina

estratti di guscio d’uovo

Il prodotto contenuto nei diversi flaconi è sufficiente per 2 mesi di trattamento se usato costantemente 2/3 volte a settimana. I benefici della linea Hair Jazz sono molteplici e sono stati riscontrati da diverse persone che l’hanno provato con risultati soddisfacenti,