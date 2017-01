Hot toddy: le bevande per scaldarsi dal freddo

19 visite

Durante le sere d’inverno come riscaldarsi dal freddo da soli o in compagnia di partner e amici? Con gli hot toddy! Cosa sono? Bevande che accarezzano l’anima riscaldandola come poche (grazie anche ad un pizzico di alcol). Vediamo insieme quali sono nello specifico queste bevande da assaporare per scaldarsi, evitando di berle poco prima di uscire (rischio calo ipotermico corporeo).

Le bevande hot toddy vanno assaporate con calma, gusto e tranquillità in casa davanti ad un bel film e a un caldo camino.

Vin Brulè

Noto anche con il nome di Glühwein (in tedesco), il vin brulè è una bevanda a base di vino rosso, zucchero e spezie (in genere la cannella o chiodi di garofano). In Europa il vin brulè è tradizionalmente consumato durante il periodo dell’Avvento mentre è un rito nell’Italia Settentrionale (soprattutto in Trentino) dove si trova anche già imbottigliato ai mercatini.

Vuoi prepararti un caldo e buon vin brulè? Ecco la ricetta per farlo in casa. In alternativa puoi creare il Punchè, una bevanda calda, dove al posto del vin brulè viene usato il tè.

Irish Coffee

Noto anche come caffè irlandese, già da diversi anni ha fama planetaria e viene consumato in tutto il mondo da adolescenti e adulti. Si tratta di un caffè caldo, zuccherato, con aggiunta di whiskey irlandese e panna montata in superficie.

Viene servito in bicchiere di vetro (precedentemente riscaldato) è può avere diverse varianti. In tanti lo preferiscono corretto con spezie aromatiche (come cannella o la classica noce moscata.

Grog

Ecco una bevanda per riscaldarsi che presenta una percentuale maggiore di alcol. Si tratta del grog, molto diffuso e consumato nei paesi del Nord. La bevanda originale è a base di acqua e rum, ma moderne versioni la rendono più “dolce” aggiungendo lime e spezie.