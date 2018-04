Hotel Spa Villa Magdalena: tra le migliori terme in Croazia

1 visite

Oggi voliamo in Croazia per scoprire Hotel Spa Villa Magdalena, un piccolo ma esclusivo hotel a Krapinske Toplice, un luogo particolare dove poter vivere un’esperienza unica di benessere e relax. Tutti desideriamo passare qualche giorno di totale relax, staccando completamente dalla quotidianità, dalla solita vita frenetica; e quindi cosa c’è di meglio di un piccolo angolo di paradiso ritagliato nel mezzo della natura, con tutti i confort possibili?

L’Hotel Villa Magdalena, è il primo piccolo hotel con centro benessere a quattro stelle, con suite di lusso, nello Zagorje croato, si trova su una piccola collina nel centro di Krapinske Toplice a soli 45 km da Zagabria, una famosa località termale, poco distante da tutte le attrazioni ecologiche, enogastronomiche e culturali della zona.

Per il suo lusso, la sua originalità, e soprattutto per la sua qualità, è stato premiato per tre anni di fila, nel 2012, 2013,2014, come miglior hotel di lusso della parte continentale della Croazia. Insomma sembra proprio essere il posto ideale dove trascorrere giorni piacevoli in compagnia delle persone che amiamo, della famiglia, o di amici.

Spa e centro benessere

L’Hotel Spa Villa Magdalena è una struttura architettonica moderna e di lusso, ben posizionata, con un piano panoramico tutto dedicato al benessere dove troviamo: sauna, piscine, una zona relax dove rilassarsi con musica di sottofondo e vista panoramica. Abbiamo il piacere di trovare diversi tipi di sauna, quella finlandese, la sauna a raggi infrarossi, l’aromated sauna bio, la sauna a vapore, così come due piscine, una coperta con acqua calda, una esterna con acqua fredda, l’idromassaggio con acqua termale, e poi massaggi e trattamenti vari.

Insomma come Spa sembra avere tutto quello che ci serve per godere di un sano relax, però ovviamente viene da chiederci se ci costerà qualcosina di troppo accedere a tutto questo relax durante la nostra permanenza. E bene possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché per noi ospiti l’uso dei servizi benessere è compreso nel prezzo ed illimitato!

Prezzi e offerte

Ovviamente la cosa che ci preme sapere di più, prima di prenotare la nostra vacanza, è quanto ci verrà a costare il soggiorno in questo piccolo, ma lussuoso, hotel in Croazia. I prezzi variano a seconda di quello che vogliamo fare, possiamo scegliere tra vari pacchetti, quello termale, quello romantico, quello per l’intera famiglia, il pacchetto spa, o il pacchetto relax senza alloggio, inoltre possiamo approfittare delle offerte speciali in continuo aggiornamento. La scelta quindi è ampia, e in linea generale possiamo dire che senz’altro i prezzi sono adeguati alla qualità e ai servizi che ci vengono offerti.

Jacuzzi in camera!!!

La cosa che colpisce di più è che nelle 24 camere di cui dispone l’hotel, abbiamo il piacere di trovare una jacuzzi con acqua termale tutta per noi, oltre che del bagno con doccia idromassaggio, minibar, un ampio terrazzo con vista, internet superveloce gratuito e tanti altri piccoli ma indispensabili confort che non ci fanno affatto pentire di aver scelto quest’hotel per la nostra vacanza.

E poi non può mancare in una vacanza perfetta anche il piacere di mangiare e infatti Villa Magdalena ci offre un’alta esperienza gastronomica basata su una combinazione del meglio della cucina tradizionale dello Zagorje completata con elementi della cucina moderna italiana e francese.

Benessere e acqua termale

L’Hotel Spa Villa Magdalena, oltretutto, è dotata anche di una sorgente d’acqua termale curativa che viene inclusa in ogni nostra suite e vasca idromassaggio con cromoterapia e vista panoramica. L’acqua termale ha un effetto terapeutico sulle malattie della colonna vertebrale, del sistema locomotore, su reumatismi, sciatica, malattie coronariche e malattie della circolazione poiché la composizione è ricca di minerali, calcio, magnesio e idrogeno, con una quota molto bassa di zolfo; inoltre l’acqua ha un profumo molto rilassante e si posiziona al sesto posto di qualità in Europa.

Il centro benessere ci offre molti trattamenti come:

massaggi classici,

aromaterapia ,

, massaggio indiano alla testa ,

, massaggio ayurvedico ,

, massaggio hawaiano ,

, massaggio con pietre calde

oltre che diversi trattamenti di bellezza.

In definitiva, possiamo dire che l’Hotel Spa Villa Magdalena, ha un ottimo rapporto qualità prezzo e i servizi offerti possiamo considerarli più che soddisfacenti. Insomma se stiamo pensando di partire e trascorrere qualche giorno di relax e siamo alla ricerca del posto e dell’ hotel giusto, possiamo ritenere Villa Magdalena un’ottima possibile scelta.