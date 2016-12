2.519 visite

Giornate intere passate in casa con amici e parenti sono una gioia alla quale non si può rinunciare. Il Natale, si sa è una delle poche occasioni durante la quale si cerca di raccogliersi tra gli affetti che, magari, sono lontani per il resto dell’anno. L’importante è però, non raccogliere troppi chilogrammi.

A tal proposito vi propongo una top 10 dei cibi più tipici, ma soprattutto più calorici delle tanto agognate festività natalizie, sperando di invogliarvi a dire più spesso di no all’ennesimo pezzetto di torrone che la zia vi pone sotto il naso.

(Calcolo delle calorie su 100 g di prodotto)

Pandoro: il tipico dolce veronese, famoso oggi in tutta Italia, può sembrare più leggero di tante altre prelibatezze natalizie, ma in realtà contiene ben 400 calorie.

Panettone: il più fedele alla ricetta milanese originale, quindi a base di canditi e uvetta contiene 360 calorie, se si preferisce invece un panettone arricchito di gocce di cioccolato, allora le calorie saliranno a 430.

Torrone: 100 g di torrone classico contiene ben 460 calorie. I torroni ancora più golosi a base di mandorle e nocciole sfiorano addirittura le 580 calorie.

Calcionetti: i panzerottini dolci, tipici della tradizione abruzzese, preparati con marmellata d’uva nera, ceci, noci tritate, mandorle triturate, mosto e cacao, apporteranno al vostro menù ben 510 calorie.

Struffoli: dolci caratteristici della Campania, sono palline di piccole dimensione, preparati con pasta frolla ricca di uova, burro e zucchero e, successivamente, fritti nell’olio. Il tocco di dolcezza finale, è garantito dal miele, dalle scorze d’arancia e di cedro che li ricoprono. 500 calorie.

Cartellate: preparate in tutte le cucine della Puglia e Basilicata per il natale, le cartellate non sono altro che dei nastri di una sottile sfoglia di pasta, ottenuta con farina, olio e vino bianco, avvolta su sé stessa fino a formare una specie di “rosa” che verrà poi cotta in abbondante olio. Una volta cotte le cartellate vengono impregnate nel miele o semplicemente spolverizzate con zucchero a velo, per un totale di 600 calorie (le calorie scendono un po’ se non le si immerge nel miele)