L’unità mente corpo è un principio fondamentale del benessere umano, tale per cui entrambi devono ricevere le giuste cure e attenzioni affinchè si possa raggiungere quello stato di pace e relax che tanto auspichiamo.

A questo scopo, molti sono oggi i trattamenti proposti, ma ve ne sono alcuni di indiscussa efficacia, che fin dai tempi degli antichi romani, continuano a regalare salute e bellezza.

Tra questi come non parlare del bagno idromassaggio, un vero toccasana in quanto non soltanto è in grado di riposare e distendere il corpo, le sue fasce muscolari, i tendini e rinforzare le ossa ma ha un effetto totalmente calmante sulla mente, che a sua volta si distende, recuperando così quell’armonia persa.

Idroterapia

L’idromassaggio sfrutta i principi dell’idroterapia unitamente ai benefici della massoterapia, consentendo così un micromassaggio idrico pressurizzato particolarmente benefico. Grazie alla temperatura dell’acqua di 37 -38 °, si ha un effetto calmante, distensivo e decontratturante mentre le bolle d’aria e i flussi di acqua provocano sul nostro corpo un massaggio idrico completo in grado di tonificare, smobilitare i tessuti (soprattutto quelli adiposi), migliorando l’espansione dei vasi sanguigni, aumentando la pressione arteriosa sul momento, consentendo perciò un maggiore afflusso di sangue verso la pelle e i tessuti.

Migliorare la circolazione

Pertanto chi soffre di cattiva circolazione ne trarrà un giovamento immediato, potendo riscontrare leggerezza delle gambe, diminuzione della cellulite, diminuzione del dolore e delle contratture eventualmente presenti non solo delle gambe ma anche di schiena, collo, braccia, mani e piedi.