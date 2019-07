Il materasso è uno degli elementi che più influiscono sulla qualità del nostro sonno e anche della nostra vita: scegliere il materasso giusto è fondamentale per dormire bene, rilassare completamente la muscolatura ed evitare il sopraggiungere di tanti piccoli disturbi spesso causati da un sistema di riposo di bassa qualità. Il disagio che ne deriva non è da sottovalutare.

Come riconoscere il materasso giusto?

A partire dall’allergia agli acari per finire con il forte innalzamento dei livelli di cortisolo – responsabile dello stress – il materasso sbagliato è responsabile di diversi fastidi che ci attendono al risveglio. Occorre quindi sceglierlo con cura.

Il materasso giusto deve avere la consistenza adatta al corretto sostegno del corpo senza contrastare la naturale curva della schiena, né assecondarla eccessivamente. E’ necessario dunque che i materiali di cui è composto il materasso offrano la giusta risposta per evitare di ritrovarsi, al risveglio, con vari dolori distribuiti sulla colonna vertebrale.

Un materasso unico nel suo genere

Oggi vogliamo parlare dei benefici di un tipo di materasso ancora poco conosciuto, ma che può rivelarsi un interessante investimento per il vostro benessere e riservare piacevolissime sorprese. Infatti il materasso massaggiante è una coccola davvero speciale, perché permette di coniugare tutta la qualità di un buon materasso al lusso di una pausa quotidiana di relax nello spazio più confortevole, la vostra casa.

Spesso i ritmi di vita piuttosto frenetici a cui siamo abituati ci impediscono di dedicare un po’ di tempo al raggiungimento della nostra serenità e del nostro equilibrio.

Con il materasso massaggiante, invece, è possibile ritagliarsi un’oasi di benessere su misura, in tutta comodità. Basta stendersi e attivare il massaggio per godere della piacevole sensazione di benessere che offre questa sua particolare funzione avanzata, lasciando andare tutto lo stress della giornata.

I benefici del materasso massaggiante

I benefici psicofisici che derivano dall’utilizzo di questo speciale materasso, sono un vero toccasana: il sistema massaggiante infatti aiuta a sciogliere la tensione muscolare e svolge così un’azione calmante sul sistema nervoso, agendo sui punti nevralgici fino a raggiungere ogni singola parte del corpo.

Il materasso massaggiante Beltalia, ad esempio, è un prodotto particolarmente innovativo che unisce all’azione massaggiante la qualità dello strato di appoggio in memory foam – che si adatta perfettamente al nostro corpo e permette di vivere ancora più intensamente l’esperienza del massaggio.

Inoltre, il sistema massaggiante integrato è pensato per soddisfare ogni tipo di esigenza, in quanto dotato di sette unità vibranti, in grado di stimolare a loro volta sette zone nevralgiche del corpo e distribuire in modo completo e profondo il piacevolissimo relax che ne deriva, su tutto il corpo.

Un altro aspetto da sottolineare è che questo speciale sistema di riposo è stato messo a punto senza tralasciare l’aspetto fondamentale: la qualità dei materiali. La struttura interna è infatti composta da due strati di schiuma sagomata per garantire una traspirazione ottimale e con tecnologia Thermo Silver, che assicura un’elevata azione antibatterica e una perfetta termoregolazione.

Insomma, il materasso massaggiante sembra un sogno che si realizza e, soprattutto per chi vive ogni giorno il disagio di svegliarsi ogni mattina con i muscoli doloranti e con la sensazione di non aver dormito affatto, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta.