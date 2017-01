I benefici del Tè Kombucha

992 visite

Gustato freddo o caldo il tè è una bevanda molto amata e diffusa in Oriente quanto in Occidente che, in base alla varietà scelta, può apportare importanti benefici a chi lo consuma. Bevuto sin dall’antichità e considerato un elisir di lunga vita il kombucha è un particolare tè fermentato con un’azione equilibrante per la digestione.

Le prime testimonianze dell’uso del tè kombucha sembrano risalire al 250 a. C. in Cina all’epoca della dinastia dei Qin per poi diffondersi in Occidente, passando per la Russia, a partire dagli inizi del Novecento. Il kombucha è una bevanda dal gusto particolare, tra il dolce e l’acidulo, leggermente frizzante ottenuta lasciando fermentare in tè zuccherato per 8-12 giorni il “fungo” Scoby (Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast), ovvero una cultura di batteri e lieviti.

Nella medicina tradizionale cinese il kombucha ha la funzione di equilibrare lo stomaco e la milza, svolgendo un’azione benefica sulla digestione in generale e sui calcoli renali ma a questo tè sono state attribuite molte altre proprietà tanto da definirlo “elisir di lunga vita”: sono benefici molto vari come la cura delle calvizie e degli eczemi, delle malattie cardiache e dei dolori articolari, dei disturbi del sonno, così come vengono attribuite al tè kombucha proprietà dimagranti, antitumorali e di sostegno al sistema immunitario.

I benefici effettivi del kombucha sono in realtà molto discussi, infatti se da un lato i sostenitori lo considerano un elisir di lunga vita ed una bevanda irrinunciabile dall’altro non bisogna sottovalutare la mancanza di prove scientifiche di tali benefici, inoltre non bisogna dimenticare che si tratta di una bevanda “viva” per la presenza di lieviti e batteri che fermentano e, pertanto, alquanto instabile.

Tra gli effetti collaterali più diffusi in seguito all’assunzione di tè kombucha si annoverano vomito, diarrea, ittero ed eruzioni cutanee fino ad arrivare a forme di avvelenamento se si prepara la bevanda in contenitori di ceramica che possono renderla tossica.