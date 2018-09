I migliori dentifrici senza fluoro

0 visite

Il dentifricio è un prodotto talmente presente nella nostra vita quotidiana che spesso ne sottovalutiamo l’importanza. Da un contributo fondamentale nella cura e nello sbiancamento dei denti, agisce contro l’alito cattivo, aiuta nel trattare le sensibilità gengivale.

Quando scegliamo un dentifricio, spesso, prendiamo il primo che capita e non facciamo caso alla composizione di ingredienti. Tuttavia è una cosa a cui dovremmo prestare attenzione in quanto il dentifricio, anche se non viene ingerito, lo introduciamo in bocca e quindi gli ingredienti da cui è composto potrebbero comunque essere assunti dalle mucose e influire sulla nostra salute.

Negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede la tendenza ad essere attenti agli ingredienti dei prodotti e il dentifricio non ne è escluso. Grazie alla maggiore consapevolezza dei consumatori, sta riscuotendo sempre più successo il dentifricio senza fluoro in alternativa a quello classico.





Perché scegliere un dentifricio senza fluoro

Il dentifricio senza fluoro è un prodotto composto da ingredienti naturali e che non contengono, appunto, fluoro, tensioattivi e PEG. Hanno la stessa efficacia nella pulizia e nel mantenimento dell’igiene orale dei classici dentifrici ma sono completamente naturali e adatti anche ai bambini.

Inoltre scegliendo un dentifricio senza fluoro abbiamo la garanzia di certificazione biologica da parte degli organismi preposti.

Dentifrici senza fluoro per bambini

L’igiene orale dei bambini è un argomento ancora abbastanza sconosciuto. È consigliato nei bambini da 0 a 3 anni l’utilizzo solo dello spazzolino, senza dentifricio, per abituarli all’uso dello strumento. Dai 3 ai 6 anni è consigliabile usare o un dentifricio a bassissime concentrazioni di fluoro o senza fluoro. Scegliere un dentifricio per bambini senza fluoro è senz’altro la scelta migliore in quanto non si incorre nel pericolo che il bambino, condizionato dal sapore gradevole del dentifricio, lo possa ingerire accumulando fluoro nell’organismo ed esponendosi a patologie correlate.

Perché il fluoro fa male

Il fluoro è un ingrediente presente nei dentifrici in quanto protegge dalle carie e contribuisce a rendere i denti più resistenti. La presenza del fluoro nei dentifrici sembrerebbe assolutamente utile, tuttavia studi hanno dimostrato che è l’accumulo di fluoro nell’organismo che provoca problemi alla salute. Concentrazioni di 15 mg di floruro di sodio giornalieri può causare fluorosi dentale (che causa l’indebolimento dei denti), demineralizzazione ossea, fino ad influire su altri organi come la tiroide e il cervello.

Nei dentifrici la quantità di fluoro è minima e, considerando poi che ad ogni lavaggio se ne usa poco, non dovrebbe portare a conseguenze per la salute. Ma il problema si pone quando si considera che il fluoro non è presente solo nel dentifricio ma anche nell’acqua, in alimenti come verdure e pesce, gomme da masticare e in integratori alimentari. In questi casi bisogna fare attenzione alla quantità di fluoro ingerita al giorno e iniziare ad usare un dentifricio senza fluoro può essere un piccolo passo per ridurne le quantità.

Migliori dentifrici senza fluoro

In commercio c’è un‘ampia scelta di prodotti tra cui scegliere, le aziende ormai ne hanno formulato uno per ogni esigenza specifica.

Vediamone alcuni: