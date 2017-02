Idee regalo per San Valentino gratis

Arriva il giorno più romantico dell’anno e non sai cosa regalare alla tua metà. Quest’anno non vuoi essere banale con i soliti cioccolatini e peluche morbidosi e sdolcinati? Non hai soldi disponibili per i regali. Niente panico ragazzi con le nostre 5 idee potrete unire entrambe le cose ed essere originali senza strafare....ma con un effetto superlativo!

Si avvicina il giorno degli innamorati e perchè non essere originali anche dopo anni? Portate il vostro lui o la vostra lei nel luogo dove vi siete conosciuti oppure dove vi siete dati il primo bacio, o semplicemente in un luogo dove non ci sia molta gente.

Portate con voi la vostra canzone d’amore. Con qualsiasi supporto o semplicemente dalle casse della macchina invitate il partner nel ballo più dolce e romantico che vi farà tornare indietro nel tempo e rinnovare i battiti del cuore come quella volta in cui i vostri sguardi si sono incrociati.

Un suggerimento, adottate un look importante. Abito elegante o papillon per lui e abito da sera per lei. Se riuscite con una scusa fate fare lo steso alla dolce metà. Sembrerà di vivere il vostro film di San Valentino, alla Dirty Dancing.

Quale occasione migliore per chiedere la mano della vostra Lei ( naturalmente nulla vieta che in stile moderno possa accadere anche il contrario ).

Portate il partner in un luogo romantico, in riva al mare, in un parco, nel luogo del vostro primo incontro o semplicemente davanti al luogo dove vorreste costruire il vostro futuro ( una casa se la avete già, il comune o la Chiesa per un sacramento importante).

Portate con voi un foglio grande che una volta davanti al partner aprirete e senza parlare ma con gli occhi emozionati mostrerete. Sul foglio semplici frasi del tipo: ‘Vuoi sposarmi’? oppure per i più poetici una frase di film, canzone o poesia che esprimano il desiderio. Vi assicuro che sarà un San Valentino davvero indimenticabile.

La scatola dei ricordi

Siete degli inguaribili romantici e degli eterni fanciulli? Questa proposta fa al caso vostro. Cercate di radunare tutti i regali dei vostri precedenti San Valentino insieme alle foto dei vostri momenti più belli.

Trovatevi in un posto che per voi ha un significato e insieme tra emozioni e risate ripercorrete la vostra storia. Alla fine potete per dare un tocco alla serata dire una frase del tipo: ‘Tutti questi regali sono importanti, ma il più bel regalo per me sei tu’. Il vostro partner non resisterà e si abbandonerà ad un bacio mozzafiato.

Dedica a sorpresa

Con l’aiuto della mamma del vostro partner diventate cuochi per una sera ( se siete già dei provetti chef fate tutto da soli). Preparate una cenetta con tutte le cose che più piacciono alla vostra Lei o al vostro Lui.

Sempre con l’aiuto della mamma fate in modo che per quella sera la casa sia solo per voi. Sarà il vostro nido d’amore per una sera, davanti ad un bel camino con musica in sottofondo e prelibatezze al palato.

Casa in montagna o al mare

Se avete qualche amico che ha una casa al mare o in montagna, fatevi prestare le chiavi ma con la promessa che rimettete tutto in ordine.

Andate però qualche giorno prima e organizzate qualche cosa di sorprendente, che sia un tappeto di rose o una musica particolare. Con una scusa avvisatela che si farà tardi ma non svelate nulla. Bendatela prima di scendere. L’importante è stupire!

Non servono grandi cose per San Valentino, anzi servono piccole cose per grandi emozioni…a costo zero!