Il mango è quel frutto dalla forma ovale allungata, con buccia verde, gialla, rossa e la cui polpa è giallo-arancio. All’acquisto, però, non vi è un colore esterno che può indicare la maturazione del prodotto (vista la grande varietà di tipologie esistenti), quindi è bene tastare leggermente con le dita per sentire se la polpa è morbida (se il dito sprofonda, il frutto è troppo maturo; al contrario, è ancora acerbo).

Meglio comprarlo maturo e consumarlo in breve tempo, piuttosto che prenderlo acerbo e tenerlo frigorifero poiché in questo modo perde alcune delle sue proprietà organolettiche. Il mango è molto ricco di betacarotene, fibre e zuccheri e contiene un importantissimo antiossidante che inibisce il tumore pancreatico.

Proprietà del mango

E’ il Lupeol, conosciuto per combattere i processi di sviluppo del tumore, per le malattie cardiache e come metodo antinvecchiamento, per la buona quantità di vitamina C che contiene e che produce collagene (a tal fine, è sufficiente strofinare la buccia del mango sulla pelle, delicatamente e per qualche minuto, per renderla luminosa e pulita; mangiare la polpa invece, permette un ricambio cellulare più veloce e la liberazione dei pori dell’epidermide dallo smog, dal trucco e dal grasso in eccesso). Dai test effettuati, tutte le cellule malate di tumori ai polmoni, alla prostata, leucemiche etc, si sono dimostrate sensibili agli estratti di mango, soprattutto quelle tumorali al seno e al colon.

La composizione del mango inoltre, ci mostra immediatamente le sue altre notevoli proprietà ottime per la salute dell’organismo: 81% di acqua, 17% di carboidrati, 0,5% di proteine e ben il 17% tra zuccheri, fibre e minerali, tra cui annoveriamo ferro, magnesio, fosforo, potassio, rame, zinco, sodio e calcio.

Mangiare un mango intero al giorno permetterebbe al corpo di assumere il quantitativo a lui necessario (giornaliero) di vitamina A, che tra l’altro è fondamentale nel trattamento dell’acne e dei suoi fastidiosi inestetismi estetici, nonché per la vista e per il benessere di denti e mucose. E nel frutto sono presenti anche vitamina C, D, E, K, J, del gruppo B (ottima per la cura dei capelli) e vari aminoacidi, oltre ai carotenoidi ai polifenoli e l’omega 3. Quindi è un frutto completo che consente anche di aumentare le difese immunitarie e agevolare l’assorbimento del ferro, di rinforzare le ossa e di regolare il metabolismo degli zuccheri, il funzionamento muscolare ed il sistema nervoso.

E’ un frutto con effetti diuretici e leggermente lassativi, ottimo per chi soffre di ritenzione idrica o stitichezza, ma è anche molto consigliato per combattere la stanchezza o per riprendere le forze, ad esempio nei periodi di stress o convalescenza o per le donne gravide o gli anemici. Facendo bollire la sua buccia in acqua, si ottiene una tisana che, bevuta tiepida 3 volte al giorno, per circa una settimana, aiuta a curare il raffreddore e la tosse. Ed è un buon rimedio all’insonnia: consumato prima di coricarsi, è quasi come un sonnifero da quanto concilia il sonno.

Le foglie del mango sono note per essere antinfiammatorie: quindi basta riscaldarle, applicarle poi sulla parte dolorante e constatarne i benefici.

Mango per il corpo

Anche il nocciolo del mango è ottimo per la salute della pelle: dopo aver mangiato il frutto, non distaccando la polpa che ne rimane attaccata, spalmate dolcemente il nocciolo sul viso e lasciate agire per 5-10 minuti i suoi residui. Lavate poi la cute con acqua tiepida: questo trattamento le consente di purificarsi nel profondo e di ottenere poi un effetto illuminante. Famoso è il burro di mango che, ricco di vitamine e minerali, è particolarmente indicato per la pelle secca e sensibile, poiché la rende morbida, vellutata e tonificata.