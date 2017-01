Il sidro di fuoco con rafano per raffreddore e influenza

3.120 visite

Con l’inizio dell’autunno e in previsione del freddo inverno in casa non dovrebbero mai mancare i rimedi per contrastare i vari sintomi influenzali pronti a rendere più faticose le nostre giornate se non addirittura a costringerci a letto. Raffreddore, tosse e mal di gola possono essere curati facendo ricorso a tutti quei rimedi naturali o “della nonna” che la tradizione tramanda.

Si tratta di rimedi che sfruttano le proprietà di elementi d’uso comune come alimenti, erbe o spezie che, combinati insieme, svolgono azione antibatterica, espettorante e antibiotica. Tra gli ingredienti più utilizzati per questi rimedi naturali troviamo il miele, il limone, lo zenzero e il rafano, quest’ultimo protagonista della ricetta del cosiddetto “sidro di fuoco”.

Le proprietà terapeutiche del rafano sono conosciute sin dall’antichità, citate nei suoi testi anche da Plinio il vecchio; la radice di rafano è un espettorante naturale che aiuta ad eliminare il muco, ha un’azione digestiva ma anche antinfiammatoria e analgesica.

La salsa di rafano

Per preparare il sidro di fuoco bisogna partire dalla salsa di rafano che si ottiene frullando insieme rafano, miele, acqua e aceto. In un frullatore inserisci 500 grammi di radice di rafano pelata e tagliata a dadi grossolani a cui vanno aggiunti mezzo bicchiere di aceto di mele, mezzo bicchiere di acqua, 1 cucchiaio abbondante di miele e 1 cucchiaino di sale grosso.

Gli ingredienti vanno frullati fino ad ottenere la consistenza di una purea. Bisogna ricordare di maneggiare il rafano il meno possibile, di non toccarsi gli occhi quando si pela per evitare di lacrimare e, per lo stesso motivo, di tenersi a distanza quando si apre il coperchio del frullatore e si sprigionano così tutti i fumi del ragano. Un ruolo molto importante nella preparazione della salsa di rafano è riservato al mezzo bicchiere di aceto di mele che evita di far diventare nero il rafano e allo stesso tempo di far disperdere alcuni composti volatili del rafano che, una volta persi, renderebbero la salsa troppo amara.

La purea ottenuta frullando i vari ingredienti va trasferita in contenitori che si possono chiudere ermeticamente e se non si consuma nell’immediato per preparare il sidro di fuoco può essere anche conservata in congelatore fino a tre settimane.

Come si prepara il sidro di fuoco

Sono diversi gli ingredienti che si utilizzano per preparare il sidro di fuoco ma tutti di normale uso in cucina come aceto, peperoncino e pepe nero, miele, limone. Per preparare circa 1 litro di sidro di fuoco occorrono: