In primavera mangiate carne, banane e mandorle

759 visite

La primavera è arrivata, inizia a fare più caldo, le ore di luce giornaliera aumentano e, per questo, si può soffrire di stanchezza e di insonnia. Per aiutare il corpo ad affrontare al meglio il cambio di stagione si raccomanda di curare di più l’alimentazione. Vediamo i consigli utili per gli alimenti primaverili.

Mangiare carne e bere 10 bicchieri di acqua

La nutrizionista Annarosa Petraroli, specialista in nutrizione e scienze dell’alimentazione, consiglia di bere tanta acqua, almeno 10 bicchieri al giorno.

Si consiglia l’acqua oligominerale magari anche con l’aggiunta del succo di limone. L’acqua è la bevanda fondamentale per depurare corpo e intestino dalle scorie in eccesso.

La regola vuole l’assunzione di almeno 10 bicchieri di acqua al giorno, per rendere il compito più semplice bevete un bicchiere ogni ora.

Per quanto riguarda il cibo invece, la nutrizionista consiglia di mangiare almeno due volte a settimana carne, soprattutto bianca, tacchino e pollo.

La carne è importante perché la stanchezza tipica della primavera può essere determinata da una anemia, cioè una carenza di ferro e queste carni ne sono ricchissime.