L’indivia è una pianta molto simile alla cicoria (Cichorium endivia) appartenente alla famiglia delle Asteraceae e usata in cucina come insalata. In antichità l’indivia veniva considerata portatrice assoluta di energie positive.

Quali sono le caratteristiche della pianta? Quante tipologie di indivia ci sono? Come usarla e conservarla in cucina? Quali benefici? Può avere effetti collaterali? Scopriamolo insieme.

Caratteristiche dell’indivia

La pianta d’indivia ha una forma schiacciata verso il basso, tipo cespi bassi e con foglie sovrapposte serrate tra loro in forma di piccole rose. La rosa più interna è detta cuore e di colore giallo-verde. Viene coltivata tutto l’anno anche se i periodi migliori sono l‘autunno e l’inverno.

L’indivia ama un clima fresco e temperato. Resiste abbastanza bene alle temperature gelide e teme siccità e parassiti. Per quanto riguarda questi ultimi, uno dei principali nemici dell’indivia è la peronospora, che può causare macchie scure sulla parte superiore portando in poco tempo la pianta alla morte.

L’indivia viene attaccata anche da lumache e afidi. La pianta è anche ricca di sali minerali, calcio, oligoelementi che stimolano l’attività dello stomaco e non solo. Prima di parlare delle proprietà benefiche e degli usi culinari dell’indivia, vediamo quante tipologie di questa piccola pianta commestibile simile alla cicoria e all‘insalata ci sono.

Tipologie di indivia

Nel nostro Paese vengono coltivate solo due tipologie di indivia:

quella a foglie intere o indivie scarola: hanno forme larghe, lisce o ondulate. Di questa tipologia esistono diverse varietà:

Gigante degli ortolani fino a 40 cm di diametro dal cespo compatto e voluminoso Bionda a cuore pieno e Fiorentina con cespi serrati e foglie allungate Verde a cuore pieno con cespo allargato e schiacciato

quella a foglie ricce: hanno cespi voluminosi con foglie crespate e margini irregolari e frastagliati. Ecco le varietà:

D’estate a cuore d’oro con cuore croccante Pancalieri a costa rosa con sfumature rosa alla base delle foglie Riccia d’Inverno con cespo molto voluminoso Ruffec con foglie ricciute Romanesca da taglio o Endivietta verde con cespo fino a 35 cm, foglie arricciate e serrate con cuore bianco-dorato

L’insalata indivia contiene fibra naturale con effetto saziante e lassativo, buone quantità di sali minerali (ferro, calcio e potassio) e antiossidanti (carotenoidi). La pianta contiene pochissime calorie (circa 15 Kcal per 100 grammi di prodotto).