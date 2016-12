111 visite

Ipermetropico è un termine che sta ad indicare un soggetto interessato da un difetto della vista che non gli consente una visione ottimale né da vicino e né da lontano degli oggetti e delle situazioni. L’ipermetropia è uno dei tre principali problemi oculari, gli altri due sono miopia e astigmatismo (rispettivamente un difetto visivo delle situazioni lontane nel primo e un offuscamento e mancata identificazione dei contorni degli oggetti nel secondo caso).

L’ipermetropia colpisce fin dall’infanzia (e tende a scomparire con lo sviluppo), è infatti denominato anche “occhio infantile”. L’ipermetropia può comparire anche in età avanzata e restare latente fin dopo i 50 anni.. Come capire che nostro figlio è ipermetropico? Come accorgersene da adulti?. Scopriamo cause, sintomi e come intervenire per la cura dell’ipermetropia.

Cause dell’ipermetropia

Cosa accade tecnicamente in un occhio ipermetropico? In condizioni normali, ovvero in un occhio sano, i fasci di luce provenienti dagli oggetti vanno a fuoco direttamente sulla retina. In un occhio ipermetropico avviene esattamente il contrario: i fasci di luce degli oggetti vanno a fuoco dietro la retina originando delle immagini sfocate nei contorni e confuse.

Tra le cause principali dell’ipermetropia:

diametro del bulbo più corto del normale (in questo modo è come se l’immagine che si sta osservando diventi troppo potente e quindi si forma dietro la retina)

(in questo modo è come se l’immagine che si sta osservando diventi troppo potente e quindi si forma dietro la retina) curvatura della superficie del cristallino inferiore alla norma

afachia (assenza del cristallino- condizione più rara rispetto alle precedenti)

Sintomi dell’ipermetropia

L’occhio è molto sensibile ad agenti esterni e quindi spia importante per eventuali difetti e cambiamenti. Un soggetto ipermetropico ha una visione affaticante, confusa e non perfettamente nitida degli oggetti. Nei bambini e nell’adolescenza questo difetto può scomparire autonomamente grazie alla capacità di messa a fuoco delle cose (che in termini scientifici viene chiamato meccanismo di accomodazione). Spesso i ragazzi ipermetropici hanno una profonda difficoltà a studiare e questo può compromettere il rapporto stesso con lo studio e con se stessi.