I benefici del Jumping Fitness

Tanto divertimento (sembrerà a volte di tornare bambini) e soprattutto tanti risultati visibili grazie al salto sul trampolino elastico, la nuova disciplina aerobica di moda nelle palestre italiane soprattutto nella sua versione più famosa: l’allenamento Superjump di Jill Cooper.

Il Super Jump consiste nel saltare ripetutamente sul tappeto elastico a ritmo di musica e contemporaneamente eseguire i movimenti mostrati dal trainer: è un’attività semplice, intuitiva e soprattutto divertente e antistress che avvicina allo sport anche i principianti.

Il jumping fitness è un allenamento aerobico che permette di consumare molte calorie, di migliorare la resistenza polmonare e cardiaca e la coordinazione tra gli arti; di tonificare tutto il corpo e soprattutto di combattere la cellulite migliorando il sistema linfatico.

Super Jump fa dimagrire?

Durante una lezione di Jumping Fitness si salta continuamente sul trampolino elastico seguendo i ritmi alternati della musica e per potenziare alcuni esercizi si possono utilizzare dei pesetti o appoggiarsi alla barra-manubrio così da intensificare il lavoro di spinta sulle gambe; la barra stabilizzatrice ha anche la doppia funzione di dare maggior stabilità e sicurezza soprattutto se si è alle prime armi.





La combinazione fra accelerazione e assenza di gravità (nell’apice del salto a cui segue invece un aumento della forza nella fase di atterraggio) fa aumentare la percentuale di calorie bruciate durante una seduta di jumping fitness (in media 500-600) così da dimagrire se si associa l’allenamento costante ad una dieta equilibrata o ipocalorica. I continui rimbalzi sollecitano gambe e glutei, rendendo la muscolatura più soda, e migliorano la circolazione il che si traduce in un aiuto nella lotta contro la cellulite.

Il SuperJump di Jill Cooper

Jill Cooper, la famosa personal trainer americana, ha realizzato in collaborazione con l’azienda Coal Sport un suo trampolino elastico per rendere l’allenamento il più possibile efficace nei risultati e sicuro per le articolazioni.

Il trampolino Coal Sport appoggia su 8 gambe, ha 36 molle speciali per permettere un salto più elastico e morbido sulle articolazioni e queste molle unite al materiale del tappeto (permatron altamente resistente e lavabile) garantiscono la giusta tensione (Rebound o Rebounder) per ottenere i migliori risultati.

L’allenamento SuperJump messo a punto da Jill Cooper utilizzando il suo tappeto elastico promette di ottenere numerosi benefici provati (come affermato sul blog della personal trainer) dalle ricerche scientifiche dell’ELAV, l’ente per la ricerca e l’alta formazione per le scienze motorie; aumento del metabolismo del 14%, maggiore stimolazione delle fibre muscolari rispetto ad un allenamento a terra e aumento del ritorno linfatico così da aiutare a combattere la cellulite sono solo alcuni dei benefici che si possono ottenere con il SuperJump.

Dove fare Jumping Fitness?

Il jumping fitness su tappeto elastico è un’attività molto coinvolgente nelle palestre che si stanno attrezzando (con trampolini e personali qualificato) sempre in numero maggior per offrire ai propri clienti questo allenamento ma si tratta di un’attività che può essere svolta anche a casa acquistando il trampolino e i DVD delle lezioni.

Il tappeto elastico solitamente ha un diametro che va dagli 80 ai 110 cm, una volta utilizzato può essere riposto sotto il letto o dietro una porta e se si utilizza la barra stabilizzatrice può essere facilmente rimossa. Prima dell’acquisto accertarsi del peso massimo indicato per l’utilizzatore.