Stanchi delle solite discipline? Se volete provare qualcosa di veramente nuovo non potete rinunciare alla Kangoo dance, una delle novità più interessanti di quest’anno in fatto di sport.

Gli USA dopo aver lanciato la pratica di zumba , la quale ha riscosso tantissimo successo anche in Italia, si sono inventati questa nuova forma di allenamento di cui la caratteristica principale è l’utilizzo di scarpe molto particolari, le kangoo Jumps, simili a dei pattini, quanto alla forma di stivaletto, ma in questo caso alle rotelle si sostituisce una molla ampia quanto la lunghezza del piede racchiusa in una struttura ovale posta a contatto con il suolo.

Grazie a questi stivaletti si è in grado, durante gli incontri di Kangoo dance di realizzare nel pieno divertimento una serie di sequenze coreografiche in cui si susseguono passi tecnici propri della disciplina come il pendolo, il jog, il jumping tap; tutto questo a passo di danza, che spazia dall’hip pop alla salsa, per muoversi e saltare a ritmo di musica coinvolgente e dalla forte carica energetica.

Ginnastica per gambe

In realtà la disciplina in questione è nata proprio dall’osservazione di questi particolari stivali con gli elastici, i quali sono stati originariamente progettati e creati negli anni ’80 in Svizzera, per accelerare la riabilitazione degli atleti che avevano subito danni agli arti inferiori.

Solo qualche tempo fa, si è avuta l’idea di utilizzarli come veri e propri attrezzi da fitness, da tutti, persino in casa propria, per molleggiare, rimbalzare, tonificando il corpo senza avere tra l’altro quelle spiacevoli ripercussioni sugli arti inferiori, così come farebbe qualche altra disciplina, compresa la corsa, che investe massicciamente le articolazione del piede, del ginocchio e delle anche, non da tutti ben tollerata.