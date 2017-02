kit dieta mima digiuno

194 visite

Abbiamo già sentito parlare e trattato della dieta mima digiuno del dottor Walter Longo. Un regime dietetico che, basandosi su una forte restrizione calorica e il consumo di sola acqua per alcuni giorni, è in grado si fare una pulizia dell’organismo dalle cellule malate e contribuire al ringiovanimento cellulare allontanando l’invecchiamento.

Per seguire in modo più semplice e pratico la dieta mima-digiuno, il dottor Longo ha ideato un kit specifico con tutto il necessario per i 5 giorni base della dieta. Vediamo in cosa consiste.

Com’è composto il kit?

Il kit della dieta mima-digiuno consiste gli alimenti necessari per i complessivi 5 giorni di dieta. Ogni pasto è incartato singolarmente per favorire la selezione gironaliera (c’è scritto anche il giorno della dieta sulla confezione) e per igiene. Cosa contiene il kit? Tutti gli alimenti permessi dalla dieta del dottor Longo:

liquidi ( zuppe e minestroni )

) frutta secca

grassi naturali

carboidrati semplici

Sono tutti cibi liofilizzati già pronti o di facile preparazione, minestre (di pomodoro, funghi e fagioli e verdure), crackers, barrette e integratori di tè e alghe, chips di cavolo nero, olive, snack. Le calorie da consumarsi quotidianamente sono 1050 per abbassarsi in modo graduale fino a 750.