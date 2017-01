Kiwano: il frutto per l’intestino e il sistema immunitario

29 visite

E’ il frutto della pianta Cucumis metuliferus, originaria delle terre africane. Il kiwano, denominato così proprio per la somiglianza al nostro kiwi. Il frutto tropicale è ricco (come gli anacardi) di magnesio ed è efficace per il sistema immunitario, l’intestino e il sistema cardiovascolare.

La pianta del kiwano fiorisce a dicembre e in estate e i suoi frutti hanno un sapore amarognolo che ricorda vagamente quello della banana e del cetriolo. Quali sono le proprietà del kiwano? Quali benefici per sistema immunitario e intestino? Come si mangia?.

Proprietà e benefici del kiwano

Sono i semi del kiwano (proprio come il kiwi) a contenere tutte le proprietà benefiche per migliorare e rafforzare le difese immunitarie e migliorare il funzionamento dell’intestino (digestione e pulizia da scorie e tossine). Il kiwano contiene:

magnesio

calcio

potassio

ferro

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina A

acqua

betacarotene

Il kiwano grazie a queste proprietà è efficace per donare energia, remineralizzare, è assunto come antiossidante e antinfiammatorio. Il suo bassissimo contenuto calorico lo rende adatto a tutti gli sportivi e color che seguono diete dimagranti.

Il kiwano possiede:

proprietà immunostimolanti: le vitamine rafforzano la difesa del sistema immunitario da agenti patogeni

le vitamine rafforzano la difesa del sistema immunitario da agenti patogeni proprietà anti-tumorali: grazie alla Vitamina A

grazie alla Vitamina A proprietà favorevoli ai soggetti anemici