Kundalini Yoga: come si pratica e quali benefici dona

0 visite

Kundalini Yoga è la via verso il cuore, come organo fondamentale dell’esistenza fisica e spirituale di ogni individuo. Parte dello Yoga Tantrico (che estende la coscienza umana) Kundalini Yoga è tra le discipline yogiche più antiche e complete, una tecnologia che agisce in profondità e ci spinge ad andare oltre la dualità di Spirito e Materia, vi si immerge.

Questa filosofia è stata per molto tempo tramandata per via orale, oggi fortunatamente sono disponibili alcune letture come quelle del sito Il Giardino Dei Libri che offrono approfondimenti e corsi pratici redatti da esperti della materia.

Gli insegnamenti di Yogi Bahajan

Il Kundalini Yoga si basa sugli insegnamenti di Yogi Bahajan ed è una tecnica precisa che aiuta a riscoprire la via verso il cuore.

Conosciuto semplicemente come Yogi Bahajan, Harbhajan Singh Puri ha creato nel corso della sua lunga ed intensa vita, il corso di formazione insegnanti di Yoga più completo.

Elevare la frequenza personale, espandere la nostra consapevolezza, risvegliare il potere del nostro cuore e quindi adeguarci alla nuova condizione, sono i passi fondamentali del suo insegnamento. Quando la persona attiva il cuore nella sua espressione completa, rinforza la vitalità, la passione e l’entusiasmo, quindi si apre alla saggezza e alla felicità.

Come agisce il Kundalini Yoga

Per comprendere i benefici che questa tecnica offre, occorre innanzitutto porsi nella condizione di ascolto. Il Kundalini Yoga infatti è una disciplina che agisce in profondo su tutti i sistemi che regolano il nostro essere nella sua pienezza.

Le tecniche di questa disciplina yogica lavorano su tutto il sistema fisico ed energetico dell’individuo, attraverso il suo respiro o pranayama con esercizi di movimento, di postura (asana), con la meditazione, mantra e rilassamento.





Gli strumenti offerti dal Kundalini Yoga permettono di affrontare la pressione quotidiana della vita agendo sui diversi sistemi della persona.

Sul sistema nervoso aiutando a contrastare gli effetti dello stress della vita quotidiana;

Sul sistema immunitario e sugli organi interni con lo scopo di migliorarne le funzionalità;

Sul sistema emozionale per acquistare capacità di gestire azioni e reazioni;

Sul corpo rendendolo più elastico e tonico;

Sul benessere donando forza e quindi bellezza;

Sulla coscienza perché aiuta a acquisire consapevolezza ed intuito;

Sul controllo di noi stessi dando più potere personale e piena creatività.

Kundalini Yoga: una tecnica per tutti

Il Kundalini Yoga può essere praticato anche da chi non conosce la disciplina o non ha mai praticato yoga in vita sua. A questo proposito sono disponibili molti manuali anche online.

Sicuramente uno dei più esaustivi e completi è il libro Kundalini Yoga e la Meditazione dell’insegnante Guru Rattana; un manuale completo che offre una parte teorica e una di semplici istruzioni e consigli pratici. Una lettura utile anche a chi non conosce la disciplina perché fornisce tutte le informazioni necessarie per poter iniziare in modo del tutto autonomo questa pratica.

Grazie agli esercizi e alle meditazioni proposte nel manuale, guidati dalle istruzioni e dai consigli pratici dell’insegnante Guru Rattana, tutti possono approcciare il Kundalini Yoga e sperimentarne tutti i suoi benefici.