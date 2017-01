762 visite

Tenere il naso ben pulito è già di per sé un ottimo sistema per prevenire riniti e sinusiti. Si possono utilizzare fazzolettini o anche dell’acqua per dei lavaggi nasali. Ma attenzione! L’acqua non deve essere quella del rubinetto che può contenere microrganismi. L’allarme è stato lanciato dalla Food and Drug Administration americana.

Quando la beviamo è l’acidità gastrica che ci protegge egregiamente, ma se la usiamo per pulire le narici, può anche favorire le infezioni. Neanche bollirla è una soluzione, perché in questo caso l’acqua diventa troppo calcarea e le mucose nasali possono irritarsi e infiammarsi.

Soluzione fisiologica

Il sistema migliore è preparare in casa una semplice soluzione fisiologica con acqua salata, classico rimedio della nonna. Basta aggiungere un cucchiaio raso di sale ad una bottiglia di acqua oligominerale e poi farla bollire cinque minuti.

In questo modo si sterilizza e il cloruro di sodio, in bassa concentrazione, aiuta a fluidificare il muco e a liberare il naso chiuso. Per spruzzarla nelle narici basta utilizzare una siringa da 10cc senza ago. La si riempie e si spruzza lentamente il liquido nelle narici: l’importante è eseguire questa operazione stando sul lavandino e reclinando la testa prima da un lato e poi dall’altro, in modo che la soluzione entri da una narice ed esca poi dall’altra. Con questa soluzione casalinga si possono fare due irrigazioni al giorno per tutto l’inverno.

Se non volete preparare un rimedio fai da te, in commercio si trovano prodotti già pronti da utilizzare, come ad esempio le fiale isotoniche di soluzione fisiologica o acqua marina, ricca di ioni benefici.

Soluzione ipertonica

Se è già presente molto catarro è meglio optare per le soluzioni ipertoniche, cioè con un’alta concentrazione di Sali, che decongestionano e disinfettano. Queste vanno prescritte dal medico e utilizzate solo una volta al giorno, per non più di sette giorni. Quelle sulfuree termali sono indicate se c’è molto muco denso. Le soluzioni addizionate di manganese e rame, aiutano invece nel caso di sinusite.