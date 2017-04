72 visite

La dieta del giorno libero è un regime alimentare speciale, adatto a tutti coloro che dicono “io non posso” per aumentare la volontà personale e sostenerti nel percorso alimentare volto non solo alla perdita di peso, ma anche e soprattutto alla conduzione di uno stile di vita e alimentare più sano e corretto.

In cosa consiste la dieta del giorno libero? Scopriamolo insieme cercando di capire anche quali sono i motivi principali per cui si mette massa grassa anche senza mangiare tantissimo.

Cos’è la dieta del giorno libero?

La dieta del giorno libero è stata formulata da esperti dietologi per andare incontro alle esigenze di tutti, soprattutto di coloro che hanno difficoltà a seguire un regime alimentare più drastico. Questa dieta si basa su una regola fondamentale: 60/10. Cosa significa questo rapporto?

Significa che sei giorni su sette devi seguire proposte più sane e solo un giorno alla settimana (scegliere sempre lo stesso a piacere) ti puoi concedere qualche sfizio. Rompere con la tua dieta di routine un giorno a settimana fa raggiungere due importantissimi risultati:

aumentare la volontà personale attivare il metabolismo

La dieta del giorno libero è una sana forma di libertà di mangiare ma con intelligenza e buon senso. Ricordati di ripetere a mente cosa mangi, masticare lentamente, non avere mai sensi di colpa e sfatare il mito che cibi grandi contengono anche più calorie (non sempre questa è un’affermazione veritiera).

Perchè non perdo peso?

Quante volte ti sarai chiesto “Non mangio quasi nulla e prendo chili, perchè?”. La risposta è semplice, non mangiare non significa dimagrire (anzi) ma può causare seri danni per la salute. In ogni caso per perdere peso bisogna scegliere i cibi giusti e abbinarli nel modo corretto.

Se non perdi peso, le cause possono essere le seguenti:

mangi più di quanto credi : spesso abbiamo una visione distorta della realtà, per cui porzioni di alimenti normale viene vista come scarsa

: spesso abbiamo una visione distorta della realtà, per cui porzioni di alimenti normale viene vista come scarsa riempi di calorie nascoste i piatti: un alimento piccolo non sempre ha meno calorie e viceversa

un alimento piccolo non sempre ha meno calorie e viceversa metabolismo più lento del normale: per accelerarlo, fai la prima colazione e mangia a intervalli regolari (quindi poco e spesso)

Forza di volontà

Per quanto riguarda il primo obiettivo della dieta del giorno libero, ovvero maggiore forza di volontà, è importante staccare la spina (anche durante le diete) per non stancarsi e abbandonare ma aumentare il desiderio di farla.