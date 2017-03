La gengivite: un allarme da curare immediatamente

3.820 visite

La gengivite è un’infiammazione che coinvolge le gengive ed è una delle malattie che possono colpire il parodonto, ossia i tessuti che circondano i denti e le gengive, tessuti molli e ossa. Il sintomo è avere le gengive infammate, gonfie e sanguinanti. Essa può essere di diverse entità: dalla lieve, alla parodontite fino alla gengivite necrotizzante ulcerativa acuta, e per questo motivo è molto importante prendersene cura e perseguire un’attenta igiene orale.

Cause della gengivite

I batteri che vivono normalmente nella bocca, grazie all’ambiente umido, caldo e sempre ben rifornito dal cibo, vi proliferano perfettamente se non fosse per l’efficienza del sistema immunitario. Quando quest’ultimo però si abbassa, i batteri prendono il sopravvento e, non controllati ed arginati, generano l’infezione infiammando le gengive che divengono rosse, gonfie, dolorose, sensibili e sanguinanti durante lo spazzolamento.

Gengivite o parodontite?

La gengivite è la fase precedente della parodontite (o piorrea, ossia quando lo strato interno della gengiva e l’osso si allontanano dai denti e formano dei buchi o tasche: questo avviene quando l’infiammazione scende in profondità e coinvolge maggiormente l’ossatura dei denti, fino alla radice) ma non è che tutte le gengiviti sfociano necessariamente nella forma più grave: è fondamentale però, per evitarlo, non trascurarle.

E’ facile poi da riconoscere in quanto il respiro comincia ad avere un cattivo odore e le gengive perdono palesemente la loro normale struttura forte e rosa, poichè i batteri che le hanno invase vengono attaccati per essere debellati e le proteine nella saliva e nei tessuti molli indeboliscono appunto le gengive. Quando insorgono questi chiari sintomi, è necessario agire subito con una buona e corretta igiene orale e rivolgersi al proprio dentista per rimuovere la placca esistente: i denti vanno lavati dopo ogni pasto e soprattutto la sera, prima di andare a letto, infatti la riduzione della secrezione salivare e dei movimenti di guancia e lingua favoriscono la crescita dei batteri e della placca. Il filo interdentale è importante perchè può giungere dove le setole dello spazzolino non arrivano.

Nel caso ciò non basti, bisogna allora accertare la presenza di un’eventuale malattia alla base.

Infezione parodontale

Se la gengivite degenera in un’infezione parodontale più grave perchè non viene curata, si può ricorrere al trattamento in ospedale poichè significa che la malattia può diffondersi e coinvolgere anche i tessuti adiacenti del viso, del collo e alle ossa (si può giungere alla caduta dei denti senza accorgersene!): infatti, i sintomi si aggravano con emorragia, perdita di architettura parodontale, dolore, un odore fetido del respiro, febbre, debolezza generalizzata e i denti si allentano insieme ai linfonodi del collo che sono spesso gonfi.

Per tali motivi, la gengivite colpisce generalmente le persone con problemi al sistema immunitario (malnutrizione, HIV o il cancro) e, difatti, può essere di due tipologie: o indotta (dovuta a fattori sistemici, malnutrizione, sbalzo ormonale per gravidanza o pubertà e l’assunzione di farmaci costante, come in caso di leucemia, diabete, HIV, pressione alta) o non indotta dalla placca, quando la cause sono di genere batterico, fungine, virali o genetiche.

Come curare la gengivite?

La terapia cura gengivite consiste nel combattere i batteri orali con collutori antibatterici, antibiotici orali, trattamenti parodontali: gli antibiotici aiutano il sistema immunitario corporeo a combattere l’infezione batterica e riducono la placca, mantenendo la carica batterica ad un livello gestibile, ma attenzione, l’assunzione deve essere sempre prescritta e controllata dal dentista o dal medico.

Farmaci per la gengivite

Il trattamento farmacologico per la cura della gengivite prevede di assumere formulazioni a base di battericidi e sostanze antinfiammatorie: quelle maggiormente utilizzate sempre a discrezione del medico in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura, sono: