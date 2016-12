La ricetta originale per preparare un ottimo Vin brulè

7.209 visite

Chi vive in montagna o si è trovato di passaggio in una zona di grande freddo e ad alte longitudini, saprà che una delle bevande più caratteristiche e tradizionali di questi luoghi è il vin brulè, un rituale che si gode in compagnia, per rilassarsi, fare quattro chiacchiere e avere sollievo dal grande freddo.

Tutti i paesi a nord dell’Europa e dell’Italia amano questo nettare fumante, dal profumo avvolgente e ben distinto da qualsiasi altra bevanda si conosca. Merito degli ingredienti usati per la sua preparazione, un mix di spezie e frutta unito alle grandi qualità di un buon vino rosso. Quest’ultimo viene esaltato dagli aromi sprigionati da spezie come la cannella e i chiodi di garofano, dal gusto deciso degli agrumi e dalla dolcezza della mela.

Una bevanda da bere rigorosamente calda, specie nelle sere invernali, quando le temperature si abbassano vertiginosamente e si sente l’esigenza di sorseggiare qualcosa che sciolga il freddo accumulato durante il giorno, ma diverso dalle solite tisane o dagli infusi a base di erbe. Il vin brulè è infatti alcolico oltre che essere particolarmente speziato. Questa è la sua forza ma chiaramente non è consigliato a chi è astemio o ai più piccoli.

A parte questo, chiunque può preparare in casa un ottimo vin brulè da offrire agli amici, senza nulla perdere in termini di gusto e qualità rispetto a quello tipicamente servito per strada o nei mercatini natalizi, nelle alte zone di montagna.

Come preparare il vin brulè

Vi illustriamo la ricetta originale.

1 litro di vino rosso,

2 stecche di cannella,

un po’ di noce moscata,

200 gr di zucchero,

otto chiodi di garofano,

un’arancia, un limone e una mela.