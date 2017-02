La torta giapponese con 3 ingredienti

41.691 visite

La preparazione di un dolce a volte spaventa perchè bisogna seguire alla lettere le dosi delle ricetta e a volte, pur stando attenti, c’è qualcosa nel procedimento che non va come dovrebbe e compromette il risultato finale.

Alla ricerca di ricette facili da preparare ci siamo imbattuti in quella che è stata ben presto ribattezzata “la torta giapponese con tre ingredienti” perchè sono per l’appunto 3 gli ingredienti che occorrono per preparare questa torta stile cheesecake ma senza base di biscotti, ovvero crema di formaggio, cioccolato e uova.

E’ una torta al formaggio giapponese perchè è proprio una blogger del Sol Levante ad averla postata su YouTube (utente Ochikeron) nel maggio del 2013 ma solo recentemente il video è diventato virale vedendo aumentare in pochissimo tempo il numero delle visualizzazioni.

Le dosi della ricetta sono facili da ricordare:

3 uova

120 grammi di cioccolato bianco

120 grammi di crema al formaggio

Come prima cosa occorre separare i tuorli dagli albumi e mettere quest’ultimi in frigorifero così sarà più facile montarli a neve. Il secondo step è sciogliere a bagnomaria il cioccolato e, nel frattempo, è consigliato preriscaldare il forno a 170 ° C.

Una volta sciolto il cioccolato si aggiunge la crema di formaggio e quando si è ottenuto un composto omogeneo si uniscono i 3 tuorli d’uovo. Alla ricetta mancano solo gli albumi che vanno montati a neve e quando hanno raggiunto una consistenza ben ferma si uniscono al composto di cioccolato, uova e formaggio. Bisogna aggiungere gli albumi in almeno due tempi e mescolare con un movimento delicato sempre dal basso verso l’alto per non “smontare” gli albumi.