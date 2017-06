Labbra estate 2017: il trend è l’arco di Cupido

84 visite

Le labbra sono da sempre un punto forte di seduzione dell’universo femminile. Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di valorizzarle con forme e tonalità d’effetto. Per tutte l’indicazione per la prossima estate 2017 è di puntare i riflettori sull’arco di Cupido per enfatizzare l’effetto volume.

Carnose, a forma di cuore, con l’arco di Cupido definito, tonalità rosse, rosa, mandarino, lilla e nuance grigio opache, queste le ultime tendenze per quanto riguarda le labbra. Anche le case cosmetiche hanno creato rossetti ideali per soddisfare le più svariate esigenze: idratare, proteggere e volumizzare.

Questi prodotti sono anche a lunga durata e resistono a temperature infernali. Vediamo insieme in cosa consiste l’ultima tendenza Cupido per le labbra e quali sono i rossetti più trendy della stagione calda.

Labbra Cupido a forma di cuore

Durante il make up estivo, quando ci dedichiamo alla zona delle labbra, è importante prestare attenzione all’arco di Cupido. Cos’è l’arco di Cupido? In cosa consiste? Avete presente la parte centrale del labbro superiore che, quando è netta e marcata, crea la bocca a cuoricino romantica e sexy? Ecco questo è l’arco di cui parlavamo.

Per definirlo al meglio tracciare con la matita, utilizzata per fare il contorno labbra, due linee lungo l’arco in modo da formare una crocetta. Nell’operazione ricordarsi di delineare il tratto morbido e quindi in modo da rendere facile mescolarlo con il rossetto.

Al termine dare un tocco con un illuminante più chiaro rispetto a quello usato per le labbra, solo sull’arco di Cupido. Successivamente sfumarlo verso l’esterno.

Il colore del rossetto

Non esiste un colore ideale per le labbra Cupido. Le ultime tendenze vedono un ritorno al leggendario rosso (per le donne più scure) e le tonalità pastello se andiamo a un aperitivo. Il rossetto rosso, classico e passionale, per dare l’effetto audace deve essere indossato con naturalezza e bisogna che si seguano alcune regole:





le labbra devono essere ben idratate

le labbra non devono presentare imperfezioni

i denti devono essere sani e bianchi

devono essere sani e gli occhi truccati in modo semplice (eyeliner e mascara)

I colori pastello sono consigliati per i classici “apericena” molto di moda nell’ultimo periodo. Per l’aperitivo con le amiche o la cena del weekend è possibile osare con colori pastello come:

lavanda

verde chiaro

fucsia

Le case cosmetiche hanno studiato formule che diventano cangianti al sole, luminose in penombra e vivaci in ogni situazione. Ci sono alcune regole da rispettare per evitare l’effetto maschera. La bocca metal non va abbinata all’ombretto metal per non appesantire.

Nella sfumatura nude, l’effetto metallizzato potrebbe essere abbinato a un trucco smokey sugli occhi. La regola d’oro è: mantenendo lo stesso colore, passare la tonalità più chiara sul labbro superiore (se ha bisogno di volume) e quella più scura sulla parte inferiore. Ricordare si schiarire sempre la zona da rendere più prominente.

Il colore per esaltare l’abbronzatura?

Con il viso abbronzato via libera a lip gloss e rossetti luminosi. I colori adatti sono quelli in tutte le tonalità dell’arancio, rosso e corallo. Il rosa è concesso solo se con punte di albicocca, pesca e mandarino. Prediligere i rossetti idratanti, protettivi, waterprof e a lunga tenuta.

Chi ha le labbra sottili dovrebbe scegliere rossetti luminosi e chiari che creano un effetto tridimensionale. Per enfatizzare il volume ricordarsi di non trascurare il punto in cui si congiungono labbro inferiore e superiore. Applicare il rossetto con un pennello in modo da delineare i contorni e rendere più omogeneo il colore.

Trucchi alleati del rossetto

Prima di passare il rossetto esistono degli alleati del trucco correttivo. Si ottengono piacevoli effetti se la preparazione della base è perfetta. Ecco gli step:

stendere su viso e labbra una crema luminosa e idratante (dopo uno scrub labbra) applicare il fondotinta anche sulle mucose applicare una matita correttiva chiara su tutto il contorno labbra da sfumare con una spugnetta o polpastrelli passare sulle labbra una matita dello stesso colore del rossetto ripassare con una matita dal tratto più scuro mettere il rossetto

Ricordarsi che i colori chiari riflettono la luce e creano un effetto rimpolpante, mentre i colori scuri riducono i volumi. Per dare ulteriormente luce, applicare un velo di gloss al centro delle labbra.

Prodotti consigliati per una bocca a forma di cuore

Per labbra a forma di cuore con l’arco di Cupido,i visagisti consigliano alcuni prodotti da tenere sempre nel beauty questa estate. Tra i prodotti delle case cosmetiche troviamo:

Hyaluronic Sheer Nude di Terry : rossetto chiaro che idrata e protegge. Dona volume grazie all’acido ialuronico. La texture è un mix di gel e balsamo. Passare più volte per una maggiore copertura

di : rossetto chiaro che idrata e protegge. Dona volume grazie all’acido ialuronico. La texture è un mix di gel e balsamo. Passare più volte per una maggiore copertura Hourglass Lip Stylo di Sephora : è la fusione perfetta tra balsamo e rossetto. Formula ricca di jojoba, mimosa e semi di girasole. Tenuta impeccabile anche con calure eccessive e afa

di : è la fusione perfetta tra balsamo e rossetto. Formula ricca di jojoba, mimosa e semi di girasole. Tenuta impeccabile anche con calure eccessive e afa Rouge Coco Shine di Chanel: rossetto morbido che diventa fluido e brillante a contatto con le labbra. E’ disponibile in 18 luminose tinte

Scegliere la nuance che più vi piace e che meglio si adatta alla forma delle vostre labbra, oppure delineatele ad arco di Cupido.