Lactoflorene è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi impiegato per favorire il transito intestinale, ridurre le infiammazioni da colon irritabile (colite), riequilibrare la flora batterica e non solo. Vedremo infatti le diverse tipologie di Lactoflorene:

per il colesterolo

per la pancia piatta

per il gonfiore addominale

Quali sono i principali benefici di Lactoflorene? Scopriamo insieme tutti i segreti dell’integratore nelle sue varie composizioni, dalla posologia alle proprietà benefiche fino alle opinioni di chi l’ha provato.

Lactoflorene colon irritabile

Lactoflorene colon irritabile è un integratore assunto in periodi particolari di stress, di cattiva alimentazione e in seguito a terapie antibiotiche quando la nostra flora intestinale viene messa a dura prova e vengono squilibrate le naturali e normali funzioni intestinali.

In questi casi l’intestino subisce dei traumi ai quali bisogna porre rimedio per evitare spiacevoli conseguenze come:

meteorismo

flatulenza

gonfiore addominale

stipsi

etc

Lactoflorene contiene al suo interno 3 ceppi batterici e uno di transito che sono:

lactobacillus acidophilus bifidobacterium lactobacillus paracasei bacillus coagulans

Oltre i fermenti lattici vivi, l’integratore contiene anche zinco e Vitamine del gruppo B proprio per riequilibrare la flora intestinale, ripristinare le naturali funzioni intestinali e svolgere queste altre funzioni importanti:

funzionamento del fegato

funzionamento del sistema nervoso

metabolizzare lipidi e proteine

Posologia e modo di somministrazione di lactoflorene colon irritabile

Lactoflorene colon irritabile si presenta sotto forma di capsule gastroresistenti (20), 12 bustine monodose orosolubili (da sciogliere direttamente in bocca) e flaconcini monodose in comode confezioni da 12. Come assumere l’integratore?:

le capsule vano assunte 2 al giorno lontano dai pasti , sono gastroresistenti per proteggere lo stomaco e agire disciolto nello stomaco

, sono gastroresistenti per proteggere lo stomaco e agire disciolto nello stomaco i flaconcini vanno assunti 2 al giorno sempre lontano dai pasti principali facendo sciogliere bene in acqua la povere contenuta nel tappo. Ricordarsi di agitare il flaconcino ogni volta che lo si utilizza e anche dopo averlo chiuso

principali facendo sciogliere bene in acqua la povere contenuta nel tappo. Ricordarsi di agitare il flaconcino ogni volta che lo si utilizza e anche dopo averlo chiuso bustine orosolubili:da sciogliere in bocca 2/3 al giorno salvo diversa prescrizione medica

Non eccedere nelle dosi consigliate e prima di assumere Lactoflorene consultare un medico. Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata e u sano stile di vita. Evitare di usarlo in gravidanza, allattamento e se sono presenti allergie a principio attivo o componenti.

Lactoflorene colesterolo

Lactoflorene colesterolo è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica contenente:

Riso rosso fermentato (sostanza che agisce sul colesterolo mantenendolo ai suoi livelli normali)

(sostanza che agisce sul colesterolo mantenendolo ai suoi livelli normali) Vitamina PP: contribuisce al normale metabolismo energetico

Coenzima Q10: già presente nell’organismo ma se carente necessita di integrazione

Lactoflorene colesterolo agisce direttamente sul problema, mantiene il colesterolo nei suoi livelli normali, ovviamente bisogna aiutarsi con l’alimentazione e l’attività fisica. L’integratore Lactoflorene agisce direttamente sulla flora batterica intestinale e sullo steso colesterolo.