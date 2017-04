26 visite

LactoHelp è un integratore alimentare, una nuova formula contenente lattasi appositamente formulato per gli intolleranti al lattosio. Chi soffre di questo problema spesso soffre di disturbi digestivi e gonfiore addominale in particolare dopo aver assunto prodotti caseari. Si stima che in Francia ne soffrono almeno 7 milioni di abitanti.

Con LactoHelp si può godere del piacere del latte e di altri prodotti contenenti lattosio senza problemi. Questo prodotto infatti sostituisce la lattasi che manca nell’organismo delle persone con intolleranza al lattosio. L’enzima lattasi di norma è il responsabile della riduzione del lattosio rendendolo digeribile.

Questa è la funzione di LactoHelp. Vediamo insieme perchè questo prodotto è così ben tollerato e può essere assunto tranquillamente dagli intolleranti al lattosio.

Caratteristiche e descrizione di LactoHelp

LactoHelp permette agli intolleranti al lattosio di godere del gusto e dei benefici del latte e prodotti caseari senza disagi e conseguenze spiacevoli tipiche di chi è sensibile alla molecola come:

gonfiori addominali

diarrea

disturbi gastro-intestinali

LactoHelp è un prodotto di fascia alta ed è disponibile in due confezioni: 40 e 100 compresse solo nelle migliori farmacie e in base alla disponibilità. Il prodotto può essere assunto senza controindicazioni sia nei bambini che nelle donne in gravidanza e allattamento.

Come funziona LactoHelp

LactoHelp contiene l’enzima lattasi responsabile della riduzione del lattosio, che è assente nei soggetti intolleranti a quest’ultimo. Il prodotto neutralizza il lattosio e permette alle persone di mangiare latticini e prodotti caseari senza problemi.

Nelle persone che soffrono di intolleranza al lattosio, quest’ultimo non è ben ripartito nel piccolo intestino. La lattasi, che normalmente decompone il lattosio nell’organismo è assente o non prodotto in quantità sufficienti. Il lattosio non decomposto passa nell’intestino grasso ed ecco tutti i problemi digestivi e gonfiori addominali.