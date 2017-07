Latte come cura di bellezza

187 visite

Il latte e i latticini sono da sempre fonte di calcio per rinforzare le ossa, nonostante crescano le intolleranze e le allergie. Il latte fa bene alla salute e anche alla nostra bellezza, tanto da essere considerato un vero e proprio alleato beauty.

Perchè il latte fa bene alla salute e soprattutto perchè è indicato anche per la cura della bellezza? Scopriamolo insieme.

Alimento prezioso

Il latte è un alimento prezioso per la salute e per la bellezza corporea. Il latte è un‘emulsione di grassi e acqua e contiene sostanze importanti:

zuccheri

proteine

enzimi

vitamine (D e A)

(D e A) sali minerali

sostanze azotate non proteiche

Bere regolarmente latte apporta benefici al nostro organismo, anche se molti esperti sostengono che dopo una certa età il nostro corpo non necessità più dei nutrienti di questa bevanda.

Il latte favorisce diverse attività:

regola lo sviluppo muscolare

sviluppa denti e ossa

coagula il sangue

fornisce energia

Il latte come cosmetico

Il latte fin dall’antichità è considerato un elemento prezioso per la salute e il benessere della cute. Si pensi che veniva usato per evitare la secchezza della pelle e la disidratazione cutanea.





I Romani, ad esempio di immergevano in vere e proprie vasche di latte. La stessa Cleopatra era solita farsi un bagno rigeneratore quotidiano nel latte d’asina o latte di capra e miele.

In numerosi Centri estetici e termali possiamo trovare proposte di bagni di latte di capra che possiedono il doppio delle vitamine e sono adatti anche alle pelli più sensibili e soggette a dermatiti e allergie.

Consigli casalinghi con il latte per la cura della bellezza

Non solo nelle beauty farm possiamo prenderci cura della nostra pelle e del corpo, ma anche comodamente stando a casa. In che modo? Sfruttare le proprietà del latte è possibile anche a casa.

E’ infatti possibile preparare dei preziosi prodotti cosmetici per prendersi cura della cute. Se desiderate preparare un ottimo struccante, potete prendere un batuffolo con del latte e passarlo delicatamente sul viso.

In alternativa potete unire mezza tazza di latte a dell’amido di riso (ottimo per la pelle). Per il tonico basta mescolare latte e menta fresca o cannella in polvere.

Il latte è un alimento prezioso anche per la salute dei capelli. Applicate mezzo bicchiere di latte sui capelli umidi e lasciate agire qualche minuto. Risciacquare e procedere con lo shampoo neutro.

Per una maschera rigenerante viso, invece, prendete un vasetto di yogurt e riempitene mezzo con latte, argilla bianca e miele. Applicate sul viso e rimuovete con carta velina.