Il latte di avena: proprietà e benefici

Il latte d’avena è una bevanda vegetale che può ricavarsi – appunto – dall’avena, un cereale molto famoso per le proprietà benefiche derivanti dalla sua crusca. Anche sotto forma di latte garantisce molte soddisfazioni.

Innanzitutto, insieme al latte di soia e al latte di riso, questo particolare latte vegetale può essere un buon sostituto per chi non desidera o non può (per problemi di salute) ingerire latte vaccino, derivato dagli animali.

Molte le sostanze nutritive contenute al suo interno: oltre ad essere poco calorico (47 calorie ogni 100 gr di bevanda), il latte d’avena è ricco di fibre e di proteine, fornisce un valido apporto di carboidrati al nostro organismo, contiene molti aminoacidi essenziali e un’elevata quantità di calcio e di vitamina E.

E’ l’ideale, quindi, da consumare per chi sta seguendo un regime alimentare sano ed equilibrato e non vuole rinunciare al piacere del latte.

Proprietà e benefici del latte d’avena

I suoi numerosi contenuti nutritivi rendono questo latte vegetale un ottimo alleato nel contrastare, ridurre o prevenire numerose malattie e patologie. Vediamo quali sono i benefici e le proprietà del latte d’avena:

Aiuta a ridurre il colesterolo e i trigliceridi : il latte d’avena non fornisce colesterolo, abbassa i livelli di colesterolo cattivo (o colesterolo LDL) e aiuta a ridurre i livelli di grasso nel sangue. perciò è il latte consigliato per cui presenta valori alti di colesterolo o trigliceridi.

e i : il latte d’avena non fornisce colesterolo, abbassa i livelli di colesterolo cattivo (o colesterolo LDL) e aiuta a ridurre i livelli di grasso nel sangue. perciò è il latte consigliato per cui presenta valori alti di colesterolo o trigliceridi. E’ facile da digerire : è molto più facile la digestione del latte d’avena, rispetto a quello di origine animale (di mucca o di capra) che, consumato anche in età adulta, tende ad appesantire e a creare problemi di digestione.

: è molto più facile la digestione del latte d’avena, rispetto a quello di origine animale (di mucca o di capra) che, consumato anche in età adulta, tende ad appesantire e a creare problemi di digestione. Ottimo per tenere sotto controllo il sistema nervoso : grazie all’apporto di vitamina B, il latte d’avena aiuta il regolare funzionamento del sistema nervoso e consente un rilassamento naturale perché tiene a bada anche lo stress e l’ ansia (come fa – ad esempio – anche la camomilla).

: grazie all’apporto di vitamina B, il latte d’avena aiuta il regolare funzionamento del sistema nervoso e consente un rilassamento naturale perché tiene a bada anche lo e l’ (come fa – ad esempio – anche la camomilla). Cura la stitichezza : per coloro che soffrono di stipsi e stitichezza, l’alto contenuto di fibre di questo latte vegetale favorisce la naturale regolarità dell’intestino. Sapevi che anche la bietola è un ottimo rimedio contro la stitichezza?

: per coloro che soffrono di stipsi e stitichezza, l’alto contenuto di fibre di questo latte vegetale favorisce la naturale regolarità dell’intestino. Sapevi che anche la bietola è un ottimo rimedio contro la stitichezza? Previene l ‘anemia , grazie alla presenza della vitamina B9

, grazie alla presenza della vitamina B9 Consigliato anche per i diabetici perché ha un apporto moderato di zuccheri nell’organismo

perché ha un apporto moderato di zuccheri nell’organismo E’ consigliato, inoltre, per le donne in gravidanza : contribuisce alla formazione della colonna vertebrale e del sistema nervoso del bambino e previene eventuali malformazioni.

: contribuisce alla formazione della colonna vertebrale e del sistema nervoso del bambino e previene eventuali malformazioni. Infine, è il latte che dovrebbero bere i bambini e coloro che praticano sport, in quanto è un energizzante naturale, grazie agli acidi grassi essenziali.

Dieta con il latte di avena

Il latte d’avena si trova facilmente al supermercato o nei rivenditori di alimenti biologici. Siccome contiene olio vegetale, si consiglia di prestare attenzione alle etichette, per scegliere il prodotto con il minor apporto di olio, ma anche di zuccheri e con un basso contenuto di sale.





Si consiglia di consumarlo a colazione o a merenda, possibilmente a temperatura ambiente, in quanto la cottura ne altera le proprietà e lo rende denso e gelatinoso.

Controndicazioni

Le controindicazioni per il latte d’avena sono poche: è sconsigliato il consumo per chi soffre di intolleranza al glutine. quindi in caso di celiachia o allergia al nichel o ai cereali. Inoltre, è sconsigliato anche un consumo eccessivo, perché potrebbe portare a dolori addominali, disturbi allo stomaco e mal di testa.

Ricetta per fare il latte d’avena in casa

Per gli amanti del fai da te, è possibile preparare il latte d’avena in casa con una ricetta molto semplice e gustosa:

Occorre mettere i fiocchi d’avena in una pentola di acqua bollente (appena tolta dal fuoco) e farli riposare mezz’ora al suo interno, aggiungendo – se si desidera – degli aromi (vaniglia, cannella o miele) per contrastare il sapore acidulo dell’avena.

al suo interno, aggiungendo – se si desidera – degli (vaniglia, cannella o miele) per contrastare il sapore acidulo dell’avena. Fatto ciò, frullare tutto il composto fino a farlo diventare una purea .

. Filtrare la purea con un colino molto stretto e trasferire in una bottiglia di vetro.

Il latte d’avena fatto in casa può essere consumato e conservato in frigorifero per circa 3 giorni.