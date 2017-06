Latte di frutta per l’estate

63 visite

Il latte è una delle bevande preferite e non solo dai piccoli. Sempre più adulti, secondo le statistiche, fanno colazione con il latte o lo assumono di sera prima di coricarsi. Il problema dell’assunzione di latte si fa più complicato con l’arrivo della stagione calda e per coloro che, seppur amanti della bevanda, non possono consumarla per allergia o intolleranza al lattosio.

Di solito le alternative in questi casi sono il latte di soia o il latte di noci, i migliori surrogati dei prodotti caseari. Negli ultimi tempi si stanno diffondendo alcuni tipi di latte salutari, freschi e indicati per l’estate (sia per coloro che desiderano una bevanda fresca e sia per gli allergici): il latte di frutta.Vediamo insieme quali sono.

Latte di cocco e carruba

Il cocco è un frutto fresco e dolce, abbinato alla carruba lo diventa ancora di più. Il latte di cocco può essere utilizzato per sostituire la panna e lo zucchero negli smoothie, shakerati, pudding o dessert vari. Il cocco va spezzettato e la parte restante congelata.

Se non è reperibile cocco fresco potete utilizzare quello disidratato no dolcificato che si trova nei negozi specializzati. Come fare il latte di cocco? In un frullatore amalgamate mezza tazza di cocco sminuzzato o 1/3 di tazza se disidratato con 3 cucchiai di carruba in polvere (facoltativo).

Aggiungere una bacca di vaniglia e mezza tazza di acqua appena bollita. Fate raffreddare e frullate fino ad ottenere un composto vellutato. Assumete subito o conservate al massimo per una settimana in frigorifero. Per preparare una carruba bollente per l’inverno procedere in questo modo:





in un pentolino scaldate a fuoco medio 2 tazze di latte di datteri, fichi o soia

aggiungere 3 cucchiai di carruba e cannella

fate bollire fino a far amalgamare

servire caldo in tazza

Latte di datteri

Lo zucchero di dattero è molto utilizzato come dolcificante (vedi anche stevia) nei prodotti confezionati e impiegato come lo zucchero (ma il consumo va moderato per il contenuto di fibre e nutrienti). Per fare il latte di datteri servono i frutti denocciolati.

Per preparare il latte di datteri, in un frullatore amalgamate circa 50 ml di datteri a pezzi, una bacca di vaniglia e mezza tazza di acqua appena bollita. Fate raffreddare e frullate fino ad ottenere una consistenza vellutata. Assumere subito o conservare il frigo massimo per una settimana.

Latte di fichi

I fichi sono frutti che contengono antibatterici, proprietà antitumorali e danno un latte dolce che può essere utilizzato con lo yogurt o il tofu in dessert e shakerati. E’ preferibile acquistare fichi freschi, quelli secchi sono duri e andrebbero spezzettati prima di frullarli e inserirli nel frullatore.

Come fare il latte di fichi? In un frullatore amalgamate 50 ml di fichi a pezzi, una bacca di vaniglia e 125 ml di acqua appena bollita. Fate raffreddare e frullate fino ad ottenere una consistenza vellutata (aggiungere altra acqua se desiderata il composto più fluido). Assumere subito o conservare in frigo massimo per una settimana.

Latte di albicocca

L’albicocca è un altro frutto estivo dalle molteplici proprietà. Dolce ma leggermente aspro, il latte di albicocca ha un gusto unico. Lo potete utilizzare in qualsiasi ricetta di smoothie o shakerati. Cercate solo albicocche biologiche per evitare additivi sulfurei.

Come preparare il latte di albicocca? In un frullatore amalgamate 50 ml di albicocche a pezzi, una bacca di vaniglia e 125 ml di acqua appena bollita. Fate raffreddare e frullate fino ad ottenere una consistenza vellutata. Consumare subito o conservare in frigo per massimo una settimana.