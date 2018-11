Le migliori Terme in Liguria

Sebbene la Liguria non sia una regione a forte vocazione termale, e il suo territorio non disponga di numerose sorgenti termali, la regione ha comunque saputo sfruttare al meglio le proprie fonti termali, e ha visto lo sviluppo fiorente di pochi ma eccellenti Centri Termali.

La Liguria inoltre può vantare una varietà immensa di particolari panorami naturali , da monti e colline mozzafiato, a città marine, spiagge e scogliere bellissime.

Gli stabilimenti termali presenti in Liguria quindi hanno il vantaggio di essere collocati in territori meravigliosi, e di godere dei benefici e della tradizione propria di una regione ricca di risorse come la Liguria.

I migliori Centri termali della Liguria in cui lasciarsi completamente andare al relax e al piacere dei trattamenti e delle terapie termali liguri, attualmente sono solo tre. Scopriamoli insieme:





Antiche Terme di Pigna

Nella provincia di Imperia, abbiamo il piacere di trovare una piccola ma preziosa località termale: Antiche Terme di Pigna. Si tratta nello specifico dello stabilimento Antiche Terme e Spa di Pigna, un impianto termale di lusso annesso al Grand Hotel Pigna a 4 stelle Superior.

Oltre che per l’elevata qualità dei trattamenti termali sia curativi che di benessere proposti dal Centro, le Terme di Pigna sono molto frequentate e conosciute anche per essere collocate a pochi chilometri dai Casinò di Montecarlo e di Sanremo.

Tutto ciò rende le Antiche Terme di Pigna ideali per chi vuole abbinare una vacanza relax termale, al divertimento e allo svago dei casinò.

Acqua termale:

Le acque termali delle Antiche Terme di Pigna sgorgano direttamente dall’antica sorgente Madonna Assunta, ad una temperatura che varia tra i 28 e i 32 gradi.

L’acqua termale di Pigna è davvero speciale, si caratterizza come sulfurea, ricchissima di minerali, e si tratta principalmente di acque arsenicali-ferruginose dalle preziose proprietà terapeutiche. Infatti, con l’acqua termale delle Terme di Pigna, vengono curate diverse patologie:

malattie cardiovascolari

malattie otorinolaringoiatriche

malattie delle vie respiratorie

patologie della pelle

patologie ginecologiche

malattie reumatiche

patologie emuscolo-scheletriche

Trattamenti termali:

Lo stabilimento Antiche Terme e Spa di Pigna, offre la possibilità di sottoporsi a svariati trattamenti e cure termali dagli effetti benefici sorprendenti, convenzionate dal Sistema Sanitario Nazionale.

Ma il Centro Termale mette a disposizione anche numerosi servizi e trattamenti benessere per ritrovare la bellezza del proprio corpo e il giusto equilibrio psico-fisico. Ecco i migliori trattamenti termali e benessere da fare alle Antiche Terme e Spa di Pigna:

fangoterapia

cure idropiniche

cure inalatorie

talassoterapia

balneoterapia

linfodrenaggio

massoterapia

aromaterapia

pressoterapia

riflessologia plantare

massaggi con pietre laviche

con riabilitazione motoria

bagno turco

massaggio shiatsu

trattamenti ayurvedici

trattamenti estetici corpo e viso

centro fitness

Terme di Genova

Le Terme di Genova si collocano presso il capoluogo della regione, nello specifico in una piccola località, Acquasanta, incastonata tra la costa e le cime dell’appennino ligure, per questo sono conosciute anche come Terme di Acquasanta.

Lo stabilimento termale viene costruito nel lontano 1830, è infatti uno dei più antichi della regione, e rappresenta una vera oasi di benessere psico-fisico in cui è possibile effettuare cure mediche ed estetiche di alto livello.

Acqua termale:

Le cure mediche e i trattamenti termali disponibile alle Terme di Genova sono possibili grazie alle proprietà curative dell’acqua termale proveniente dalla sorgente di Nostra Signora dell’Acquasanta.

È un’acqua oligominerale, sulfurea ed alcalina, particolarmente indicata nella cura di patologie del sistema respiratorio, della pelle e otorinolaringoiatriche, grazie al notevole effetto di accelerazione del ricambio cellulare.

Inoltre quest‘acqua termale è ottima anche per trattamenti di fisioterapia e riabilitazioni disponibili al Centro Termale di Genova.

Trattamenti termali:

Lo stabilimento termale di Genova ad Acquasanta, grazie alle proprietà dell’acqua della sua sorgente, offre numerosi trattamenti termali di benessere e soprattutto importanti cure termali convenzionate dal Sistema Sanitario Nazionale, per trattare diverse patologie. Vediamo alcuni dei trattamenti termali da poter fare alle Terme di Genova:

balneoterapia: per la cura delle malattie della pelle

per la cura delle malattie della pelle trattamenti inalatori

inalazioni caldo-umide

nebulizzazione

doccia micronizzata

Humage

fangoterapia

idromassaggio con acqua termale

sauna

docce emozionali

docce scozzesi

aromaterapia

cromoterapia

percorso acquatic o esterno con giochi e cascate d’acqua

o esterno con giochi e cascate d’acqua vasca esterna con acqua termale calda

area relax

centro benessere: trattamenti viso e corpo

Terme Eira a Diano Castello

Nel cuore del Golfo Dianese, sorge di recente una nuova stazione termale ligure, le Terme Eira, un centro termale di oltre 900 metri quadri di superficie.

Eira Terme, è nello specifico un Centro Termale Olistico e Bio, pensato per regalare un benessere fisico e mentale e tanto relax.

Inoltre le Terme di Eira si caratterizzano per le proprietà curative e benefiche dell’acqua termale delle sue fonti e soprattutto per la produzione di argilla naturale direttamente dal suolo con il massimo rispetto dell’ambiente.

Acqua Termale:

Il nuovo centro termale sorge sulla Fonte Battaglino, la sorgente che alimenta con le sue acque benefiche le numerose vasche termali del Centro.

L’acqua termale di Eira Terme vanta importanti caratteristiche chimiche, è infatti solfato bicarbonato calcica, solfurica e ferruginosa, e batteriologicamente pura.

Per queste sue proprietà, l’acqua termale di Eira è impiegata, insieme all’argilla biocurativa, nella cura termale di diverse patologie, nelle terapie di fisioterapia e riabilitazione, nella protezione e nella cura della pelle e in particolare nella cura delle vie respiratorie.

Trattamenti termali:

La struttura del Centro termale Eira a Diano Castello propone, grazie agli effetti altamente benefici delle sue acque termali e ai sedimenti argillosi, una vasta gamma di trattamenti termali curativi ed estetici all’avanguardia, oltre che percorsi termali esclusivi. Vediamo alcuni dei servizi e i trattamenti offerti dalle Terme di Eira:

crenoterapia

magnetoterapia plantare

riabilitazione motoria : piscina di acqua termale per ginnastica motoria

: piscina di acqua termale per ginnastica motoria area idromassaggio

vasche termali

vasche vascolari

fangoterapia

percorsi termali

piscina termale

piscina sportiva

centro estetico e benessere Bio

trattamenti olistici

area relax