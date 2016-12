Si chiama Late Night Wellness, cioè benessere notturno alle terme con le spa notturne. Coccoliamo il corpo e rilassiamo la mente, ma anche un modo insolito e particolare per trascorrere una serata diversa dal solito in coppia oppure con gli amici. Infiliamo il costume e immergiamoci nelle piscine termali: il risultato non potrà essere che una serata divertente e unica. Ecco una panoramica delle spa notturne.

Sulla riviera adriatica, a Riccione, il Nuovo Benessere La Suite spa il lunedì, martedì e mercoledì propone dalle ore 19 a mezzanotte (ma il tempo massimo di permanenza è di due ore con aperitivo incluso) un privè per la coppia, o per un gruppo di amici (compleanni, aperitivi, feste d’addio al nubilato o celibato…). E’ compreso anche il percorso hamman nell’aria umida. La prenotazione è obbligatoria e viene fornito anche un kit di cortesia con ciabattine, teli, accappatoio. Costo a persona € 60,00.

La Suite Bronze prevede al massimo 6 persone, è disponibile dal giovedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte. Il costo per a coppia è di € 200, € 50 ogni persona in più.

La Suite Gold prevede oltre al percorso hamman, anche un massaggio di coppia da 50 minuti, è disponibile dal giovedì alla domenica dalle 19 a all’una. La permanenza massima è di tre ore. Il costo per a coppia è di € 600.

La Suite Silver prevede oltre al percorso hamman, anche un massaggio di coppia da 30 minuti, è disponibile dal giovedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte. La permanenza massima è di due ore. Il costo per a coppia è di € 400.

Le Terme di Riolo nell’omonima località ravennate (ma molto vicino a Imola) propongono l’offerta Terme e Benessere notte, che comprende: 1 ingresso serale a Il Centro del Benessere dotato di piscina termale salsobromoiodica 34°C senza cloro aggiunto, percorso vascolare, sauna, bagno turco, temporale d’acqua, docce emozionali, area relax con misuratore del benessere e tisaneria. Libero accesso alla fitness room attrezzata Technogym. In dotazione telo caldo relax. Offerta valida il venerdì e il sabato a partire dalle ore 18.15 fino alle ore 22. Prezzo a persona € 30,00. Per ingresso dopo le ore 18.15 solo alle piscine € 18,00.

Il Villaggio della Salute Più (nel territorio di Monterenzio provincia di Bologna a circa 15km sopra i colli di Castel San Pietro Terme direzione Sassoleone) propone le Notti Azzurre il venerdì e sabato dalle ore 19.30 a mezzanotte. Apertura serale di tutta l’area termale con piscina termale a 34°C coperta e scoperta, piscina termale salata, sauna e bagno turco. Ingresso € 12, buffet € 12, ingresso + buffet € 20. E’ possibile acquistare un pacchetto da 5 ingressi nominali a € 40 (con buffet € 80). Il pacchetto propone di trascorrere un venerdì o sabato sera inaspettato, rilassante e rigenerante! Accesso alle piscine termali (coperta e scoperta comunicanti) e piscina salata, sauna e bagno turco. Uscita dall’acqua 30′ prima della chiusura.

Spa notturne in Veneto

A Montegrotto Terme, vicino a Padova, all’hotel 4 stelle Mioni Royal San la vasca Jacuzzi è a disposizione fino alle ore 23.30 per rilassarsi (i massaggi previsti fino alle ore 23), oppure si può fare una sauna rigenerante. Per poi concedersi una tappa al bar per una tisana o un cocktail. E’ possibile accedere alla Spa, alle piscine termali interne ed esterne (comunicanti). E’ compreso il kit di cortesia con accappatoio e telo. L’accesso è consentito anche al centro benessere con sauna, Aromarium, Thermarium, docce emozionali, percorso kneipp. Accesso anche alla palestra con attrezzi tecnogym.

Il pacchetto Spa Night dal lunedì al venerdì (prenotazione obbligatoria) prevede anche una camera d’appoggio (dalle ore 18.00 alle 24.00), l’ingresso alle piscine, il telo e l’accappatoio, l’accesso alla Spa (dalle ore 18.00 alle 23.30). Costo € 90 a coppia.

Spa notturne in Toscana

A Rapolano Terme, nella campagna senese, il sabato le piscine delle Terme di San Giovanni rimangono aperte fino all’una di notte. Con la proposta Night spa, potrai immergerti nella vasca ottagonale in vetro e legno con l’acqua a 39°C e poi degustare qualche piatto stuzzicante al Coffee relax. L’ingresso (9-1 a.m.) costa € 16, dopo le ore 19 costa € 12,00 (€ 35 con la special dinner).

Spa notturne in Lombardia

Alle Terme di Boario, vicino a Brescia, si organizzano serate Spa by Night su richiesta, dalle ore 19 a mezzanotte. Cinque ore da trascorrere tra il bagno turco, il percorso Kneipp, la piscina e le docce emozionali. All’ingresso del Centro Wellness viene fornito il kit che comprende telo, accappatoio e ciabattine. E’ possibile usufruire dei seguenti servizi: piscina termale interna e piscina termale esterna, bagno mediterraneo, stanza del sale, percorso kneipp, sauna, bagno turco, aree relax a bordo piscina e all’esterno in zona riservata. Gli esperti del benessere saranno presenti per proporre le nuove tendenze estetiche dedicate al corpo. Durante la serata, allietata da musica di sottofondo, è disponibile una selezione di natural drink, tisane e frutta fresca. Costo a persona € 49,00.

Spa notturne a Roma

A Roma ci si rilassa nella notte al Blanco Urbanspa, sempre aperto dalle 10 a mezzanotte. Vengono organizzati eventi serali con dj set, è possibile ballare, scaldarsi nell’hamman o nella sauna finlandese. Il pacchetto Spa By night costa € 99 per 2 persone (dalle 20 a mezzanotte) e prevede il percorso “Acqua & Vapore”: idropiscina di acqua salina a temperatura termale, doccia tropicalizzata a chiocciola con secchio a ribalta, doccia fredda nebulizzata al mentolo, camminamento Kneipp sui sassi di fiume, sauna finlandese, bagno turco e accesso all’area relax. In dotazione Kit “Acqua & Vapore” con infradito, accappatoio, telo da bagno e pestemal (il tipico telo turco per accedere nell’hammam). Kit Shower con shampoo-doccia e phon asciugacapelli.