Libramed: funziona davvero?

Ci sentiamo in sovrappeso ma non riusciamo ad eliminare i carboidrati dalla nostra dieta? Forse una soluzione c’è da quando esiste Libramed, un integratore alimentare della linea Fitomagra di Aboca, serve per combattere il senso di fame e l’accumulo di grasso, è indicato per controllare il proprio peso e tenere sotto controllo l’assorbimento dei carboidrati.

Sembra essere un prodotto efficace e sicuro, utile non solo per la perdita di peso, ha infatti altri benefici, ad esempio aiuta a combattere la sonnolenza, riduce gli sbalzi dell’insulina, favorisce il transito intestinale regolarizzando la consistenza delle feci.

Insomma a quanto pare Libramed di Aboca è un integratore alimentare dalle mille risorse, che può davvero darci una mano ad eliminare il grasso in eccesso ma soprattutto cosa più importante a mantenere il nostro peso forma.





Ovviamente non dobbiamo pensare come al solito che un prodotto faccia miracoli, tutto questo si può realizzare solo se accompagnato da una dieta sana ed equilibrata e dall’immancabile attività fisica. Per mantenere la linea ci vuole costanza e sacrificio è inutile prendersi in giro, ma sapere che esiste un prodotto che può darci una mano a raggiungere l’obiettivo è una buona notizia.

Tuttavia non possiamo fidarci ad occhi chiusi di un prodotto, dobbiamo saperne di più prima di acquistarlo, e come sempre dobbiamo chiederci: funziona davvero?

Libramed: proprietà e benefici

Libramed di Aboca è un integratore naturale, è infatti costituito da sostanze fibrose e mucillaginose che derivano dalle piante di lino, tiglio ed altea, dal glucomannano e dall’opunzia, e di sostanze cellulosiche o polisaccaridiche. Questi estratti naturali hanno ovviamente delle proprietà specifiche, che combinate tra loro portano ai molteplici effetti benefici che si hanno con l’assunzione di Libramed.

È quindi un prodotto del tutto naturale e questo lo rende più sicuro e innocuo di altri prodotti, è forse anche per questo che l’utilizzo di Libramed è consigliato anche per combattere l’obesità dei bambini a partire dagli 8 anni.

Come abbiamo detto Libramed porta diversi benefici oltre alla perdita di peso, come la riduzione degli sbalzi di glicemia, e questo è proprio grazie alle sostanze naturali che lo compongono. Vediamo quindi nello specifico quali sono le sostanze e le proprietà che rendono Libramed un efficace integratore alimentare:

Opuntia: nome scientifico del fico d’India, è una pianta dalle mille proprietà, rallenta l’assorbimento di lipidi e di glucidi,è ideale per i soggetti fortemente in sovrappeso e per chi soffre di diabete.

Policaptil: è un concentrato di sostanze naturali che favoriscono la naturale perdita di peso, e essendo ricco di vitamine e sali minerali svolge un’azione protettiva a livello d’intestino e di stomaco.

Glucomannano: una sostanza che assorbe l’acqua e ne aumenta il volume, si avvertire quindi un immediato senso di sazietà, inoltre impedisce ai grassi e agli zuccheri di inoltrarsi nel tubo digerente.

Tiglio: contiene flavonoidi, tannini, olio essenziale e mucillagini, indispensabili per tenere sotto controllo l’assorbimento dei carboidrati e raggiungere il peso forma.

Lino: ha proprietà antinfiammatorie ed emollienti è ottimo contro i bruciori di stomaco o i fastidiosi episodi di stipsi.

Altea: le cui foglie hanno la capacità di assorbire, a livello intestinale, le tossine, svolgendo così funzioni antispasmodiche e lenitive.

Libramed contro obesità e grasso addominale

L’obesità, come sappiamo, è un problema che affligge molte persone adulte e purtroppo sentiamo parlare anche di obesità infantile. L’obesità viene definita eccesso di grasso corporeo rispetto alla massa magra, è difficile da combattere, ci vuole molta determinazione e costanza.

Come prevenire l’obesità? Per prevenire questo accumulo di grasso non basta solo contare le calorie di ciò che mangiamo, ma dobbiamo anche stare attenti ai carboidrati, alle proteine, lipidi, fibre, stando attenti a seguire un’alimentazione compatibile con la capacità di digestione e di assorbimento intestinale in modo da evitare bruschi incrementi di glicemia.

I picchi glicemici, infatti, si verificano in genere subito dopo i pasti, e sono considerati una delle principali cause di sovrappeso e obesità, poiché favoriscono l’aumento della massa grassa e del peso corporeo e soprattutto l’accumulo di grasso nella zona addominale.

Perché Libramed è efficace contro l’obesità e il grasso addominale ? Grazie alle sue sostanze naturali, Libramed riesce a controllare i picchi glicemici dopo i pasti, rendendo la concentrazione di glucosio e insulina nel sangue più costante, così da ridurre la lipogenesi, ossia l’accumulo di grasso nelle cellule adipose, e il senso di fame.

È quindi un prodotto che può aiutarci a rimediare o comunque a prevenire l’obesità o un eccessivo sovrappeso, naturalmente sempre se associato a dieta e attività fisica.

Libramed quanto costa?

Ovviamente prima di recarsi in farmacia per acquistare Libramed ci interessa sapere quanto andremo a spendere e se ci conviene o meno. Libramed di Aboca è disponibile sia in compresse che in bustine. Nel caso delle compresse, Libramed va consumato tre volte al giorno, prima dei pasti principali della giornata, e si assume accompagnato da un bicchiere d’acqua.

Le capsule possono essere sciolte anche in acqua tiepida oppure, se si preferisce, dissolte in una tisana senza però aggiungere zucchero. Il prezzo per una confezione di Fitomagra Libramed in compresse è di 36.50 euro: ne contiene 138 ed è sufficiente, quindi, per 23 giorni di trattamento.

La versione in bustine invece, va consumata dissolvendo una bustina in 100 ml d’acqua, avendo cura di berla immediatamente, non appena mescolata, per via del potere gelificante del prodotto. Una confezione di bustine ci viene a costare circa 40 euro, all’interno della confezione troviamo 40 bustine ma, in questo caso, sarà sufficiente assumerne una prima di pranzo e una prima di cena, per cui una confezione basterà per 20 giorni.

Insomma la spesa che andiamo ad affrontare al mese è di circa 40 euro, ma il rapporto qualità prezzo è buono, vista la qualità del prodotto e la sua efficacia, quindi può valere la pena acquistarlo e seguire questo trattamento se ne abbiamo davvero bisogno.

Libramed: opinioni e contrindicazioni

A quanto pare chi ha avuto modo di usare Libramed di Aboca ne apprezza soprattutto la composizione completamente naturale. Il fatto che Libramed sia un integratore alimentare che non contiene nulla di chimico, lo rende un prodotto affidabile e non potenzialmente nocivo per l’organismo e questo lo rende anche privo di particolari controindicazioni.

Anche i risultati sembrano positivi, molti hanno notato dopo una costante assunzione di Libromed, associato a un’alimentazione sana e all’attività fisica, una notevole perdita di peso e una riduzione dell’appetito.

Ovviamente se ne sconsiglia l’uso in gravidanza o durante l’allattamento, o se è presente ipersensibilità o allergia verso uno dei suoi componenti. Si consiglia inoltre di assumere Libramed ad almeno due ore dall’assunzione di farmaci o altri integratori vitaminici, per non interferire con il loro assorbimento.