Lichtena® Lenixer Crema Corpo Ristrutturante: un valido aiuto per la pelle secca

La secchezza della pelle è uno dei problemi che maggiormente colpisce le donne di tutte le età ed è la causa dei più diffusi problemi della cute. Una delle principali cause è la mancanza di idratazione che si manifesta in diverse forme: rossore, infiammazione, prurito, desquamazione.

La quantità di acqua presente nel corpo è data anche dall’umidità ambientale: ecco perchè dopo esser stati per molto tempo sotto il sole oppure al freddo, dopo esser stati esposti all’aria condizionata o al vento eccessivo, la pelle tende a screpolarsi e a seccarsi; inoltre anche alcuni cosmetici aggressivi possono portare alla secchezza della pelle, prodotti scadenti, alcolici che impoveriscono il film idrolipidico dell’epidermide.

Ci sono alcuni segnali tipici che fanno capire che la pelle diventerà secca nel giro di poco tempo: il più visibile è la cute che comincia ad essere tesa, ruvida e assumerà un colorito biancastro, ma in alcuni casi può diventare rossa e causa prurito continuo e fastidioso. Alcune zone del corpo sono più soggette di altre come quelle delle giunture: gomiti, ginocchia, mani e piedi.

La pelle secca del viso è molto fastidiosa perchè, oltre all’aspetto estetico, può causare un invecchiamento prematuro. Le zone più colpite sono le guance e il contorno occhi. Nei casi più acuti anche le labbra, specialmente nei periodi di freddo intenso. Le gambe, poi, sono molto colpite in quanto hanno meno ghiandole sebacee.

Pelle secca disidratata e alidipica

La pelle secca si può collegare ad alcune allergie o ad alcune patologie come psoriasi, eczema atopico, ittiosi e malattie metaboliche complesse come l’insufficienza renale, il diabete e la cirrosi epatica. La pelle secca è anche molto più sensibile poiché la funzione di barriera non è ottimale dunque le sostanze irritanti, gli allergeni, gli agenti inquinanti esterni riescono a filtrare con estrema facilità.

Alla vista la pelle risulta essere molto sottile e poco elastica e il colorito non sano. Al tatto è molto arida e ha una trama irregolare. Il livello di idratazione si misura con il corneometro, uno strumento che stima il contenuto idrico dell’epidermide basato sull’analisi delle proprietà elettriche della cute. Possiamo distinguere due tipi di pelle secca:

Disidratata: si riscontra un deficit di acqua nell’organismo, con la progressiva perdita della funzione di barriera. Quando questo stato interessa il viso compaiono molti punti neri.

si riscontra un deficit di acqua nell’organismo, con la progressiva perdita della funzione di barriera. Quando questo stato interessa il viso compaiono molti punti neri. Alipidica: si verifica una mancanza di lipidi, quindi una insufficiente secrezione sebacea. In questo caso la pelle è più soggetta a rughe e ad un invecchiamento precoce.

Lichtena® Lenixer Crema Corpo Ristrutturante: un rimedio efficace

È necessario prendersi cura del proprio corpo, specialmente se ci si rende conto di avere una pelle eccessivamente secca. Non è solo una questione di bellezza estetica, ma soprattutto di benessere. Bisogna trattare la cute con dei prodotti adeguati, quindi far attenzione alle sostanze potenzialmente irritanti e nocive che potrebbero addirittura aggravare la situazione.

Un valido aiuto è Lichtena® Lenixer Crema Corpo Ristrutturante, nata dalla Ricerca Dermatologica Giuliani. Si tratta di un trattamento ad hoc, incisivo e specifico formulato proprio per le pelli più sensibili, molto secche o xerotiche. La crema va ad agire su una situazione cutanea provata, che manifesta rossori, screpolature, pruriti, desquamazioni.









L’azione principale del prodotto è ciò che maggiormente serve alla pelle così provata: l’idratazione intensa grazie alla presenza di molti emollienti:

Olio di Mandorle dolci,

Olio di Riso,

burro di Karatè

In questo modo la barriera cutanea viene ristrutturata, riducendo il prurito già dalla prima applicazione grazie allo Zanthalene, un principio di origine naturale. Assicura una idratazione a lunga durata grazie al complesso IdractivePLUS di attivi brevettati.

Lichtena® Lenixer Crema Corpo ristrutturante è molto piacevole al tatto. La texture è corposa e morbida, molto facile da stendere. Si assorbe facilmente, senza lasciare fastidiosi residui. La pelle risulterà subito liscia e vellutata.

La crema è stata testata a livello dermatologico e pediatrico: è stato realizzato un test clinico per l’idratazione a lunga tenuta su 20 soggetti che riscontravano il problema della pelle secca ed è stato provato il prodotto per sette giorni (una applicazione al dì), e un altro test per la riduzione del prurito sempre su 20 soggetti con irritazioni (una applicazione al giorno per 14 giorni).

Sono stati riscontrati vari miglioramenti in entrambi i casi. Si consiglia di detergere bene la pelle e poi applicare il prodotto 1 o 2 volte al giorno. Grazie alla delicatezza e agli ingredienti naturali, può essere tranquillamente utilizzata anche per i bambini.