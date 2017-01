Liebig: prodotti vegetali per dare sapore ai tuoi piatti

26 visite

Liebig è un marchio storico della gastronomia in cucina, messo a punto dal chimico tedesco Justus Von Liebig che nel lontano 1847 ideò l’estratto di carne per arricchire piatti e pietanze (proprio come i sapori di una volta) e dal quel momento prenderà via l’intera produzione dei prodotti.

Liebig è lo specialista del sapore con una vasta gamma di prodotti per rendere unici i piatti di tutti i giorni. Qual è il segreto dei prodotti Liebig? Quali sono i prodotti Liebig? Come si usano?

Quali sono i prodotti Liebig?

I prodotti Liebig sono senza conservanti, naturali al 100%, senza sale e grassi aggiunti e prodotti solo con ingredienti di prima scelta. I prodotti Liebig sono privi di glutine e quindi adatti anche a celiaci, sportivi e utilizzato nella cucina vegetariana e vegana (come sostituto vegetale della carne).

estratto di carne: puro concentrato di carne magra bovina di prima scelta, senza grassi e glutine

estratto per brodo vegetale: puro concentrato di proteine vegetali di soia, senza grassi e glutine

Come si usano?

L’estratto di carne e l’estratto per brodo vegetale sono veloci, gustosi e facilissimi da usare. Il sapore raffinato e delicato al palato è in grado di esaltare il sapore delle pietanze che andremo a condire. Gli estratti sono ideali per la preparazione di zuppe, minestre, brodo vegetale, risotti, arrosti. Possono essere impiegati e usati:

per un buon brodo: bastano 10 g di prodotto, l’estratto di carne deve essere sciolto in 1 litro d’acqua in ebollizione con l’aggiunta di sale a piacere. Mentre l’estratto vegetale deve essere sciolto in 500 ml di acqua

per insaporire i piatti: basta un po’ di estratto (carne o vegetale) da prendere con la punta di un coltello e usarlo durante la cottura o come tocco finale sulla pietanza