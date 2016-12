Lingerie e biancheria intima da indossare a Capodanno 2017

425 visite

Non solo la cura dell’abito, dell’acconciatura e del make up, ma per un Capodanno speciale vogliamo trovare qualcosa di particolare ed elegante da indossare sotto il vestito, si potrà scegliere tra tanti possibili colori e stili.

Vediamo insieme cosa indossare la notte di Capodanno, per non lasciare al caso, la nostra lingerie. Cominciamo dal colore, se siamo scaramantiche la scelta è un classico, ci porta verso il rosso, ma non mettiamo da parte altri colori, molto seducenti, come il rosa ed il viola.

I colori suggeriti dagli stilisti: il nero è un colore elegante per eccellenza, anche in quest’occasione davvero unica. Potremo osare con un reggiseno in pizzo e perché no, un reggicalze per completare la mise. Ci sono ad esempio dei completi offerti da Parah, con il reggiseno push-up ed il perizoma reggicalze in pizzo, oppure un reggiseno con foam di pizzo, della Oysho. Prezzi davvero avvicinabili, questi ultimi.

Se siete originali: se non siete tipi classici o se per una notte volete cambiare stile, potrete scegliere di essere sensuali in maniera originale, una marca un po’ costosa, Agent Provocateur, con i suoi completi in pizzo, da abbinare ad un copri capezzoli con paillettes, tipo Madonna, la cantante.

Si passa al viola: se abbandoniamo il nero e passiamo al viola, la nostra scelta potrà essere un completo più discreto con le trasparenze, oppure più giocoso, il primo della Oysho, ed il secondo della Etam.

Oppure il color champagne e magari in pizzo, è davvero una buona scelta per la nostra lingerie del 31 dicembre. La Tezenis offre la possibilità di spendere poco e di acquistare un completo davvero carino, reggiseno push up e slip. Non poteva mancare la Yamamay Christmas Collection 2016-2017, dedicata alle donne, con il rosso ad esempio del completo formato da perizoma a fianco basso con fiocchetti secret party oppure body in pizzo lady in red.